Europarlamendi parempopulistide fraktsioon kutsub Orbani parteid endaga liituma

Vastavast plaanist teatas intervjuus Euractivile ID fraktsiooni aseesimees Gunnar Beck.

"Fidesz oleks loomulikult teretulnud ID-s, kui nad avaldaks soovi liituda," ütles Beck.

Praegu 59 eurosaadikuga ID-le ennustatakse juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel üle 90 koha saamist ning praeguselt kuuendalt kohalt parlamendi suuruselt kolmandaks poliitiliseks jõuks tõusmist. Fideszil on praegu 12 eurosaadikut, mis võimaldaks ID-l moodustada võimsa, sajast liikmest suurema fraktsiooni.

Fraktsiooni peamise erakonna, Marine Le Peni juhitud erakonna Rassemblement National esindaja Jean-Paul Garraud suhtub ideesse samuti positiivselt.

"Toetame igati Fideszi liitumist ID-ga. Isiklikud sõprussidemed Viktor Orbani ja Marine Le Peni vahel on tugevad, nagu ka minu sidemed Ungari Fideszi saadikutega. Loomulikult loodame, et nad liituvad fraktsiooniga," ütles ta Euractivile.

Fidesz lahkus paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioonist 2021. aastal, ennetades EPP võimalikku otsust visata erakond välja seoses õigusriigi põhimõtte rikkumise süüdistustega Ungaris. Sellest hetkest saadik jätkavad Fideszi eurosaadikud sõltumatute liikmetena, kes ei kvalifitseeri seetõttu parlamendi täiendavale rahalisele toele ning saavad vähem võimalusi sõnavõttudega esineda.

ID asemel võib Orbani erakond liituda Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooniga. Samas on sellise käigu takistuseks ECR-i ja Fideszi erimeelsused välispoliitikas. Kui ECR seisab häälekalt Ukraina toetamise eest, siis Orban on varem blokeerinud Ukraina abistamist Euroopa Liidu tasemel, kuigi ta nõustus neljapäeval peetud Euroopa Ülemkogul Ukraina abipaketi heaks kiita.

Suures plaanis levivad Brüsselis kuulujutud võimalikust ID ja ECR ühinemist. Antud idee suhtes on avatud ka ID asejuht Beck.

"Vähemalt kahe parempoolse konservatiivse erakonna, ECR-i ja ID suur ühinemine parlamendis on olnud korduvalt arutelu all. See pole veel lõplikult välistatud," ütles ta.

Küsitluste järgi suudaks selline ühisfraktsioon konkureerida valimistel esikoha pärast EPP-ga.

Siiski püsivad kahe fraktsiooni vahel erimeelsused välispoliitika ja Ukraina aitamise osas, mis takistab võimalikku ühinemist.

"Meil on juba palju sarnast sisu ECR-iga. Põhimõtteliselt on ainult üks valdkond, milleks on välispoliitika ja konkreetselt Ukraina sõda, milles on koostöö mõnevõrra keerulisem," tunnistab Beck.

Kui seda takistust ei suudeta ületada, jätkub koostöö teemade kaupa konkreetsete eelnõude hääletustel.

"ID soovib saavutada suunamuutust sisserände- ja kliimapoliitika osas. Seda on võimalik saavutada ainult koostöös teiste fraktsiooniga, kuigi palju sõltub uuest EPP koosseisust," lisas ID asejuht.