Briti Tööerakond lubab valimisvõidu korral ettevõtete tulumaksu mitte tõsta

Tegemist on kannapöördega võrreldes erakonna varasema lubadusega suurendada ettevõtete tulumaksu. Reeves lisas, et maksumäära võib ka allapoole üle vaadata Briti konkurentsivõime tagamiseks.

Valitsevad konservatiivid seadsid endale eesmärgiks ettevõtete tulumaksu langetamist, vähendades selle järk-järgult 30 protsendilt 19 protsendini 2017. aastal. Ometi sundisid pandeemia ning sellele järgnenud energiakriis valitsust maksumäära uuesti tõstma 25 protsendile 2023. aasta aprillis.

Reeves kaitses samuti erakonna lubadust investeerida 28 miljardit naela rohepöörde algatustesse, kuid ta möönis, et erakond ei hakka murdma lubadusi oma eelarvedistsipliini osas selle eesmärgi saavutamiseks.

Reeves ja Tööerakonna juht Keir Starmer esinesid mitmesaja ettevõtja ees.

"Me ei saa lubada ning me ei lubagi avaliku sektori kulutuste vajadustel, ükskõik kui olulised need ei oleks, ähvardada meie rahanduse stabiilsust," ütles Starmer.

Ettevõtjate esindajad tervitasid Tööerakonna uut sõnumit.

"Tagades kindluse, et ettevõtete tulumaksu määr ei tõuse, annab ühtlasi ettevõtetele selguse ja tagab, et Ühendkuningriik jääb konkurentsivõimeliseks," ütles Briti Tööstuse Konföderatsiooni (CBI) tegevjuht Rain Newton-Smith.

Lisaks lubas Reeves, et Tööerakond säilitab tulumaksuvabastuse ettevõtete investeeringutele põhivarasse, mille kehtestasid konservatiivid 2023. aastal ettevõtetele tulumaksumäära tõusu korvamiseks

Omalt poolt kavatsevad konservatiivid langetada füüsilistele isikutele rakenduvaid makse. Millist maksu puudutab langetus konkreetselt, selgub 6. märtsil, kui rahandusminister Jeremy Hunt avalikustab kevadise riigieelarve.

Konservatiivid langetasid peaministri Rishi Sunaki eestvedamisel juba aasta alguses sotsiaalmaksu.

Neljapäeval kohtus ka Sunak ettevõtjatega peaministri residentsis, lubades teha Ühendkuningriigist parima paiga ettevõtte asutamiseks ja kasvatamiseks.

Briti parlamendivalimised toimuvad käesoleva aasta teisel poolel ning küsitlustes juhib hetkeseisuga märkimisväärse edumaaga Tööerakond, samas kui konservatiivid jäävad teisele kohale.