Ilm läheb veidi jahedamaks ja on jätkuvalt tuuline

Reede öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada lund. Tuul puhub läänest ja loodest 6 kuni 11, iiliti 16, saartel ja rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +2 kraadi. Ja teedel on libeduseoht.

Hommik on sajuta ja peamiselt selge taevaga. Lääne- ja loodetuul pisut vaibub ning õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni +2 kraadi.

Ka päev on olulise sajuta, kuid õhtuks pilvisus tiheneb. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja lund, saartel ka vihma. Tuul pöördub edelasse ning õhtuks taas tugevneb, seda just saartel ja läänerannikul. Õhutemperatuur jääb -2 ja +3 kraadi vahele.

Nädalavahetus toob vihma ja lörtsi ning tagasihoidlikud öised külmakraadid. Laupäeva päeval tuleb sooja 2 kuni 6 kraadi, pühapäeval 0 kuni 3 kraadi.

Uue nädala algul ilm jaheneb, nii öö kui ka päeva keskmised püsivad allpool 0 kraadi ning oodata on lund, kohati ka tuisku.