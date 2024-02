Oluline reedel 2. veebruaril kell 5.40:

- Ukraina lõunaosas sai Venemaa rünnakus surma kaks prantslast;

- ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi.

Ukraina lõunaosas asuva Hersoni linna lähedal Berõslavis sai neljapäeval Venemaa rünnakus surma kaks Prantsusmaa kodanikku ja haavata veel kolm välismaalast, teatasid Ukraina võimuesindajad.

"Välismaa vabatahtlikud said surma ja vigastada vaenlase õhulöögi tagajärjel Berõslavile," kirjutas Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin sotsiaalmeedias.

Prokudin ei täpsustanud vabatahtlike täpseid ülesandeid, kuid ta kirjeldas neid ukrainakeelse sõnaga, mis tavaliselt viitab humanitaarorganisatsioonide töötajatele.

"Vene armee tappis kaks Prantsuse kodanikku. Veel kolm välismaalast said kergemaid vigastusi," lisas kuberner, kes avaldas ühtlasi siirast kaastunnet hukkunute omastele.

Ukraina politsei kinnitas, et droonirünnaku tagajärjel hukkus kaks Prantsusmaa kodakondsusega meest ning neli meest ja naine said vigastada. Üks vigasaanud meestest oli 41-aastane Odesast pärit mees.

"Kõik ohvrid tulid Hersoni piirkonda vabatahtlikena," täpsustas politsei suhtlusvõrgustikus Telegram.

Politsei teatel on rünnaku osas alustatud juurdlust.

Prantsuse välisministeerium, kelle esindajatega uudisteagentuur AFP neljapäeva õhtul ühendust võttis, koheselt juhtunut ei kommenteerinud.

Dnipro jõe ääres rindejoone lähedal asuv Berõslav on regulaarselt Venemaa droonide ja suurtükiväe sihikul.

ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi. 1. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi maanteel P07, mis asub Kupjanski-Svatove piirkonnas. Vene väed väitsid veel, et riigi väed liikusid edasi Sõnkivka lähistel.

Veel väitis Venemaa, et riigi väed sisenesid Ivanivkasse ja liiguvad edasi Kõslivka suunas. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene väed jätkavad veel ka Kreminna piirkonnas Ukraina positsioonide ründamist.

Bahmuti rindel suuri muutusi polnud, piirkonnas käivad positsioonilahingud. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid veidi edasi Bohdanivka lähistel, ISW neid väiteid kinnitada ei saanud.

Vene väed jätkavad veel ka pealetungi Avdijivka suunal. 1. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid veidi Avdijivka põhjaosas edasi liikuda. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed suutsid ka Avdijivka lõunaosas edasi liikuda, aga geolokatsiooniga kaadreid nende väidete kinnituseks pole, vahendas ISW.

Biden: Ukraina rahvas näitab üles uskumatut vaprust

Ukraina rahvas näitab üles uskumatut vaprust ja Ühendriigis peavad nende toetamist jätkama, et nurjata Venemaa agressioon ning tuua ukrainlastele rahu, teatas neljapäeval USA president Joe Biden, kelle sõnu vahendasid uudisteagentuur UNIAN ja meediakanal Ameerika Hääl.

"Washington peab jätkama Kiievi toetamist," toonitas Biden.

Biden helistas varem päeval Euroopa Liidu juhile Ursula von der Leyenile, et tänada teda Euroopa Liidu poolt Ukrainale 50 miljardi euro (54 miljardi dollari) suuruse abi andmise eest, teatas Valge Maja.

"President tervitas märkimisväärset rahalist abipaketti, mis aitab Ukrainat palju võitluses Venemaa agressiooni vastu," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

"Biden aplodeeris Euroopa Liidu ajaloolisele otsusele ja tunnustas Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukrainale," lisas Kirby.

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid kinnitasid neljapäeval Brüsselis 50 miljardi euro suuruse rahalise toetuse Ukrainale järgmiseks neljaks aastaks. Ukrainale eraldatavast abist 17 miljardit on toetus ja 33 miljardit laenud ning käendused.