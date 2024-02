Oluline reedel 2. veebruaril kell 11.00:

Vene droonirünnakud jätsid Ukrainas 40 000 tarbijat elektrita

Venemaa droonirünnak purustas Ukraina keskosas energiataristu ja üle 40 000 tarbija jäi elektrita, ütlesid Ukraina võimud reedel.

Öine rünnak meenutas Vene vägede eelmise talve süstemaatilist pommitamist, mille tõttu jäid Ukrainas miljonid inimesed elektri, kütte ja veeta.

Ukraina õhujõudude teatel rünnati Ukrainat 24 Iraani päritolu drooniga, 11 neist tulistati alla. Riiklik energiafirma Ukrenerho ütles, et kannatada sai taristu Dnipropetrovski oblastis.

"See tõi kaasa elektrikatkestuse rohkem kui 40 000 tarbijale," ütles Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhi Lõssak.

Rünnakus purustati alajaam president Volodõmõr Zelenski kodulinnas Krõvõi Rihis.

Pokrovske külas sai vigastada 37-aastane mees, ütles Lõssak.

Kirde-Ukrainas Harkivi oblastis jäi Vene vägede rünnakute järel elektrita 64 linna ja asulat, teatasid kohalikud võimud.

Ukraina lõunaosas sai Venemaa rünnakus surma kaks prantslast

Ukraina lõunaosas asuva Hersoni linna lähedal Berõslavis sai neljapäeval Venemaa rünnakus surma kaks Prantsusmaa kodanikku ja haavata veel kolm välismaalast, teatasid Ukraina võimuesindajad.

"Välismaa vabatahtlikud said surma ja vigastada vaenlase õhulöögi tagajärjel Berõslavile," kirjutas Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin sotsiaalmeedias.

Prokudin ei täpsustanud vabatahtlike täpseid ülesandeid, kuid ta kirjeldas neid ukrainakeelse sõnaga, mis tavaliselt viitab humanitaarorganisatsioonide töötajatele.

"Vene armee tappis kaks Prantsuse kodanikku. Veel kolm välismaalast said kergemaid vigastusi," lisas kuberner, kes avaldas ühtlasi siirast kaastunnet hukkunute omastele.

Ukraina politsei kinnitas, et droonirünnaku tagajärjel hukkus kaks Prantsusmaa kodakondsusega meest ning neli meest ja naine said vigastada. Üks vigasaanud meestest oli 41-aastane Odesast pärit mees.

"Kõik ohvrid tulid Hersoni piirkonda vabatahtlikena," täpsustas politsei suhtlusvõrgustikus Telegram.

Politsei teatel on rünnaku osas alustatud juurdlust.

Prantsuse välisministeerium, kelle esindajatega uudisteagentuur AFP neljapäeva õhtul ühendust võttis, koheselt juhtunut ei kommenteerinud.

Dnipro jõe ääres rindejoone lähedal asuv Berõslav on regulaarselt Venemaa droonide ja suurtükiväe sihikul.

ISW: Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi. 1. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi maanteel P07, mis asub Kupjanski-Svatove piirkonnas. Vene väed väitsid veel, et riigi väed liikusid edasi Sõnkivka lähistel.

Veel väitis Venemaa, et riigi väed sisenesid Ivanivkasse ja liiguvad edasi Kõslivka suunas. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene väed jätkavad veel ka Kreminna piirkonnas Ukraina positsioonide ründamist.

Bahmuti rindel suuri muutusi polnud, piirkonnas käivad positsioonilahingud. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid veidi edasi Bohdanivka lähistel, ISW neid väiteid kinnitada ei saanud.

Vene väed jätkavad veel ka pealetungi Avdijivka suunal. 1. veebruaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed suutsid veidi Avdijivka põhjaosas edasi liikuda. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed suutsid ka Avdijivka lõunaosas edasi liikuda, aga geolokatsiooniga kaadreid nende väidete kinnituseks pole, vahendas ISW.

Biden: Ukraina rahvas näitab üles uskumatut vaprust

Ukraina rahvas näitab üles uskumatut vaprust ja Ühendriigis peavad nende toetamist jätkama, et nurjata Venemaa agressioon ning tuua ukrainlastele rahu, teatas neljapäeval USA president Joe Biden, kelle sõnu vahendasid uudisteagentuur UNIAN ja meediakanal Ameerika Hääl.

"Washington peab jätkama Kiievi toetamist," toonitas Biden.

Biden helistas varem päeval Euroopa Liidu juhile Ursula von der Leyenile, et tänada teda Euroopa Liidu poolt Ukrainale 50 miljardi euro (54 miljardi dollari) suuruse abi andmise eest, teatas Valge Maja.

"President tervitas märkimisväärset rahalist abipaketti, mis aitab Ukrainat palju võitluses Venemaa agressiooni vastu," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

"Biden aplodeeris Euroopa Liidu ajaloolisele otsusele ja tunnustas Euroopa Liidu vankumatut toetust Ukrainale," lisas Kirby.

Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid kinnitasid neljapäeval Brüsselis 50 miljardi euro suuruse rahalise toetuse Ukrainale järgmiseks neljaks aastaks. Ukrainale eraldatavast abist 17 miljardit on toetus ja 33 miljardit laenud ning käendused.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 387 060 (võrdlus eelmise päevaga +830);

- tankid 6331 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 11 792 (+19);

- suurtükisüsteemid 9274 (+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 978 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 663 (+0);

- lennukid 332 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 7146 (+5);

- tiibraketid 1847 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 12 316 (+49);

- laevad / paadid 24 (+1);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1470 (+8).