RKAS rajab Tallinnasse politseile uue hoonekompleksi

Riigi Kinnisvara AS-il (RKAS) on plaan lammutada Tallinnas Ädala tänaval asuv politsei- ja piirivalveameti (PPA) hoonekompleks, et asemele ehitada uus. Sama planeeringu järgi saab krundile rajada ka ärihoone.

Tallinna linnavalitsus algatas kolmapäeval Ädala tänava 25 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise, eesmärgiks anda ehitusõigus äri- või eluhoonete ning riigikaitse hoonete kompleksi rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamist taotles RKAS juba 2021 maikuus, siis oli sooviks sinna ehitada kuni nelja korrusega riigikaitsehoonete kompleks, kolmekorruseline ärihoone ning Ädala tänava pikendus.

Ka praegu on alal hoonekompleks, kus toimetavad PPA erinevad üksused

RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Tarmo Mändmets ütles ERR-ile, et plaan on praeguste hoonete asemele ehitada uued, et parandada PPA töötajate töö- ja puhkeruumide tingimusi. Detailplaneeringu järgi saab amortiseerunud hooned lammutada ja rajada kaasajale vastav hoonekompleks, lisas ta.

Uus hoonete kompleks hakkab koosnema erinevate kasutusfunktsioonidega hoonetest, mille hulgas on nii töö- kui õpperuumid aga ka treening- ja puhkeruumid. Samuti on treeningalad nähtud ette hoonete vahel õuealal. Lisaks on planeeritud ruumid PPA poolt kasutatavate autode hoolduseks ja hoidmiseks ning muu vajaliku ladustamiseks, lausus Mändmets.

Detailplaneeringuga nähakse ette võimalus Ädala tänava pikendamiseks Merimetsa teeni läbi Ädala tn 25 kinnistu. Planeeringuga tekib riigikaitsemaast eraldi seisev ärimaa sihtotstarbega krunt büroo- ja teeninduspindade rajamise võimalusega. Mändmetsa sõnul pole praegu veel selge, kas see plaan ka teoks tehakse.

"Kuivõrd planeeringu koostamisele kulub veel mitu aastat, siis hoone täpsem kasutusfunktsioon selgub peale detailplaneeringu valmimist ja riigi täpsemate vajaduste kaardistamist," ütles ta.