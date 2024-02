Uuring: Trump juhib Lõuna-Carolinas Haley ees 26 protsendipunktiga

Trumpi toetus on Lõuna-Carolinas 58 protsenti, Haley toetus on 32 protsenti, selgub ajalehe Washington Post ja Monmouthi ülikooli poolt läbi viidud küsitlusest.

Haley teeb praegu Lõuna-Carolina osariigis aktiivselt kampaaniat ning üritab seal oma toetust suurendada. Ka teised küsitlused siiski näitavad, et Trumpi edu Haley ees on mäekõrgune. Näiteks ühe uuringu kohaselt on Trumpi edu lausa 27 protsendipunkti, vahendas New York Post.

Ligi 70 protsenti küsitletutest eeldab, et Trump suudab presidendivalimistel võita Joe Bidenit. Haley puhul arvas sama 62 protsenti küsitletutest.

Ligi 50 protsenti valijatest ütles ka, et toetasid senaator Tim Scotti otsust toetada Trumpi, mitte Haleyt. 24 protsenti valijatest leidis, et Scott oleks pidanud Haleyt toetama. Tim Scott esindab senatis Lõuna-Carolina osariiki.