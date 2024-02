ÜRO: Gazas on sõja tõttu perest lahutatud 17 000 last

ÜRO hinnangul on neli kuud kestnud Gaza sõja tõttu vähemalt 17 000 palestiina last perekonnast lahutatud ning sisuliselt kõik ehk üle miljoni lapse vajab vaimse tervise alast abi, teatas maailmaorganisatsiooni lasteagentuur UNICEF reedel.

"Igaühel neist on südantlõhestav kaotuse ja leina lugu," ütles UNICEF-i Palestiina alade pressiesindaja Jonathan Crickx.

"See arv vastab ühele protsendile kogu ümberasunud elanikkonnast – 1,7 miljonist inimesest," ütles Crickx videosilla kaudu Jeruusalemmast ajakirjanikele Genfis.

"Kõik nad on lapsed, kes peavad hakkama saama kohutava uue tegelikkusega."

Laste päritolu väljaselgitamine on äärmiselt raske, sest mõnikord tuuakse nad vigastuse või šoki tõttu haiglasse ja nad ei suuda lihtsalt oma nime öelda.

Crickxi sõnul on sõja ajal tavaline, et teised pered võtavad oma hoolde lapsed, kes on vanemad kaotanud.

"Gazas on aga need laiendatud perekonnad toidu-, vee- ja peavarju puuduse tõttu ise nii suures hädas, et veel ühe lapse eest hoolitsemine on tõsine väljakutse, sest neil on raskusi omagi laste ja perekonnaga," rääkis ta.

UNICEF määratleb lahutatud lastena neid, kel ei ole perekonda, saatjata aga selliseid, kes on lahus perest, aga kel ei ole ka teisi sugulasi ega täiskasvanuid, kes nende eest hoolitseksid.

Crickx rõhutas, et halvad lood on ka Gaza laste vaimse tervisega.

"Neil on sümptomid nagu äärmiselt kõrge pideva ärevuse tase, isupuudus, nad ei saa magada, neil tekivad tundepuhangud või paanika iga kord, kui nad kuulevad pommitamist."

UNICEF-i hinnangul vajas enne sõda Gaza sektoris üle 500 000 lapse vaimse tervise või psühhosotsiaalset abi. Nüüd vajavad sellist abi ilmselt kõik Gaza lapsed, keda on üle miljoni, ütles Crickx.

"Lastel ei ole selle konfliktiga mingit pistmist. Ja ometi kannatavad nad nii, nagu ükski laps ei tohiks iial kannatada."

Crickx kutsus üles relvarahule, et UNICEF saaks lapsed üle lugeda, selgitada välja, kui palju on üksikuid, otsida üles vanemad ja pakkuda lastele vaimse tervise tuge.