Hiina luure värbab aina rohkem Taiwani sõjaväelasi

Taiwani võimud paljastavaid aina rohkem juhtumeid, mis on seotud Taiwani kaitseväe sõdurite värbamisega Hiina luure poolt. Kuigi suur osa Pekingi värvatud inimestest on erru läinud sõdurid, on tõusuteel ka reeturitest tegevteenistujate arv.

Detsembris mõistis Taiwani kohus süüdi korruptsioonis erukoloneli, kes võttis Hiina luurelt vastu üle 500 000 Taiwani dollari (14 800 eurot) Pekingile teabe edastamise eest.

Tegemist pole erandliku juhtumiga: Hiina kasuks luuravate Taiwani sõdurite arv on olnud viimastel aastatel kasvuteel, vahendab The Guardian.

Hiina Kommunistlik Partei (CCP) ja selle juht Xi Jinping peavad Taiwanit osaks Hiinast, kuigi CCP pole saart kunagi valitsenud. Xi valitsemisajal teravnesid pinged Pekingi ja Taipei vahel ning Xi on korduvalt öelnud, et Hiina on valmis kasutama saare oma kontrolli alla saamiseks ka jõudu.

2017. aastal hindas Taiwani valitsus saarel toimetavate Hiina luurajate arvuks 5000 inimest.

Taiwani kaitseministri Chiu Kuo-chengi sõnul on Pekingi katsed Taiwani elanike värbamiseks olnud märkimisväärsed.

"Hiina teeb palju asju meie inimeste üle võitmiseks. Neil on märkimisväärne mõju," ütles ta.

Osadel juhtudel esitlevad Hiina luureagendid ennast ettevõtjatena ning kutsed lõunasöögile või väikesed kingitused kasvavad üle suurteks rahaülekanneteks teabe edastamise eest.

Sugugi mitte kõik Hiina luure poolt värvatud inimesed ei ole Taiwani sõjaväelased. Esineb ka poliitikute ja kogukonnajuhtide värbamise juhtumeid. Siiski on Hiina kasuks luuramises süüdi mõistetud sõjaväelaste arv suur ja kasvav.

Taiwani võimudega seotud mõttekoja Institute for National Defense and Security Research uurija Shen Ming Shih ütleb, et üks värbamist soodustav tegur on Hiina ja Taiwani ühine ajalugu ja ideoloogia mõju.

"Nad ei arva, et Hiina on vaenlane ning nad pole Hiina suhtes vaenulikud," ütleb Shen. Teisi Hiina kasuks luuravaid inimesi meelitavad raha ja rahulolematus oma karjääriga teenistuses. Lisaks avaldavad Sheni sõnul mõju seni leebeks jäänud karistused.

Umbes kaks kolmandikku Hiina kasuks luuranud sõjaväelasi on erus, kuid see trend on muutumas, ütleb Shen.

"Varem olid fookuses erukindralid, kuid nüüd see nihkub keskastme tegevteenistujatele. […] Selle peamine eesmärk on teada saada kaitseväe sõjavõimekusest ja võitlusvaimust ning hinnata reaohvitseride toetust valitsevale parteile," seletas ta.

Osad analüütikud arvavad, et valitsev Demokraatlik Progressiivne Partei (DPP) meelega pööras tavalisest rohkem tähelepanu luurajate tabamise juhtumitele vahetult enne jaanuaris toimunud Taiwani presidendivalimisi. Teiste analüütikute sõnul näitab see, et valitsus on hakanud aru saama probleemi tõsidusest.

Kaitsevaldkonnale keskenduva ajakirjaniku Tingting Liu sõnul teeb kaitsevägi senisest rohkem koostööd prokuratuuri ja valitsusega luurajate tabamiseks.

"Tavaliselt pole prokuratuuril või riikliku julgeoleku bürool lihtne otseselt uurida sõjaväge, kuid need kolm osapoolt töötavad nüüd väga tihedalt koos. Jah, tabatud inimeste arv on tõusmas, kuid see on just parema järelevalve tõttu," ütles Liu.

Taiwani kaitseministeeriumi pressiesindaja ütles teemat kommenteerides, et see tugevdab kaitsemeetmeid CCP luurandmete kogumise mitmekesiste võimaluste vastu. Ta lisas, et enamik luurajate vahistamisi toimub tänu teiste tegevteenistujate poolsetele teadetele, mis viitab "pideva kaitsehariduse tõhususele ja valvsuse tugevnemisele".

Lisaks täiendas Taiwani valitsus hiljuti riikliku julgeoleku seadusi ning karmistas piiranguid eruohvitseride Hiina-visiitidele.