Nädalavahetusel sajab mitmel pool vihma, lörtsi või lund

Nädalavahetusel on paljudes kohtades oodata vihma-, lörtsi- või lumesadu.

Laupäeva öö on pilvine. Nii saartel kui ka mandril sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma. On jäidet ja rasket märga lund. Vastu hommikut lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Edela- ja lõunatuul puhub 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis pilves. Sajab lund ja lörtsi, on jäidet ja märga lund. Lääne-Eestis on aga selge ja sajuta. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, Lääne-Eesti saartel lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Kraadid jäävad vahemikku -1 kuni +3.

Pärastlõunal sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Tuul puhub läänest ja loodest 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Sealt edasi hakkab aga ilm järk-järgult jahenema. Kui pühapäeval püsivad kraadid -2 ja +3 vahel, siis esmaspäeval jäävad nii öö kui ka päeva keskmised juba allapoole 0 kraadi. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab.

Lund on oodata ka teisipäevaks ja kolmapäevaks.