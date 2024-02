Pariisi raudteejaamas sai noarünnakus mitu inimest vigastada

Rünnaku motiiv ei ole veel selge.

Ühe ohvri seisund on raske, veel kaks sai kergemaid vigastusi, teatas politsei.

"Vahistatud Mali kodanik ei hüüdnud rünnaku ajal usuloosungeid. Ta esitas politseile Itaalia juhiloa, mille kohaselt ta on sündinud 1. jaanuaril 1992," lisas politsei.

Pariisi politseiülem Laurent Nunez ütles laupäeval, et rünnak ei tundu olevat seotud terrorismiga. Nunez rõhutas, et uurimine on alles algusjärgus, kuid on põhjust arvata, et ründajal on vaimse tervise probleeme.

Politseiallika teatel võtsid möödujad mehe kinni juba enne raudteepolitsei saabumist.