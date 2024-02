Noored tennisemängijad õppisid Pärnus pallilapse ametit

Pärnu tennisekeskusesse oli laupäeva keskpäevaks kogunenud umbes 25 noort tennisemängijat. Pallilapse ametit harjutasid neist lapsed vanuses 12 kuni 14, joonekohtuniku tööd aga 14-aastased ja vanemad.

"Nad valmistuvad suurtemateks turniirideks, mis on Eestis tulemas, näiteks Eesti meistrivõistlused suvel Tallinnas. Neil on hea füüsiline ettevalmistus, kuna nad on kõik trennilapsed, nad oskavad tennisepunkte lugeda, sest see töö on selline, mis nõuab hästi head füüsilist vormi ja püsivust, tähelepanu ja kiirust," rääkis Pärnu kesklinna tennisekooli juhataja ja treener Evelin Vaino.

Harjutuspäeval osalenud Lenna, Kristella, Milaana ja Ronja rääkisid, et neile istub pallilapse amet väga hästi.

"Ma olen kogu aeg tahtnud seda õppida, mulle meeldib hästi vaadata ka tennisemänge, kus nad taga seal kogu aeg toovad palle ja hästi valmis on," rääkis Milaana.

"(Kõige raskem on) võib-olla see, et sa pead kogu aeg nagu kivikuju olema ja sa väga ei tohi liigutada," lisas ta.

"(Raske on) see, et sa pead veeretama kuhugi täpselt õigesse kohta, et sa ei veereta kuhugi, ma ei tea, kuhu," rääkis Ronja.

Koolitusel osalenud Janar soovib aga saada hoopis joonekohtunikuks. "Kuna tennis on mulle isegi hakanud meeldima vahepeal ja ma olen mitu aastat olnud pallipoiss ka, nii et võib ju ikka midagi muud ka teha vahepeal," ütles Janar.