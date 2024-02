Moskva politsei vahistas sõdurite naiste meeleavaldusel üle 20 inimese

Üheksandat korda toimunud meeleavaldusel viisid naised lilli tundmatu sõduri hauale.

Moskva prokuratuuri teatel ei olnud meeleavaldus võimudega kooskõlastatud. Prokuratuur hoiatas taas loata kogunemisel osalemise eest.

Venemaa riiklik meedia ei kajasta meeleavaldusi, kus nõutakse sõdurite tagasi koju toomist.

"Fakt on see, et meie meestele avaldas ja avaldab teatavat survet kaitseministeerium. Tegutsen oma perekonna huvides, oma lapse nimel. Minu tütrel on õigus kasvada üles terves perekonnas ja oma isaga," ütles Mobiliseeritud Naiste liikumise aktivist Maria Andrejeva.

"Tahame abikaasasid elusalt tagasi. Meil pole vaja mingeid makse pärast surma. Olen otsustanud, et sellisel juhul lähen kas kloostrisse või mehe jälgedes. Ma ei taha elada üksi edasi. Ma ei taha. Ja kui nemad ei mõista seda, siis olgu jumal tunnistajaks, et kõik tuleb neile kahekordselt tagasi," rääkis mobiliseeritu abikasa Antonina.