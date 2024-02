Zelenski: lääs peab tegema kõik võimaliku Ukraina abistamiseks

"Sõda alustas Venemaa Ukraina rindel, kuid selle märklaud ei ole ainult meie riik ja iseseisvus. Seetõttu on oluline säilitada vaba maailma maksimaalne konsolideerumine ning teha kõik võimalik ja võimatu, et Ukraina saaks Venemaa alistada. Moskva muud ei mõista," rõhutas president.

Zelenski lisas, et koos Euroopa partneritega käib töö Ukraina relvastamise, uute kaitsepakettide ja julgeolekulahenduste kallal.

"Jätkame koostööd partneritega nii uute Vene Föderatsiooni vastaste sanktsioonide osas kui ka Venemaa sanktsioonidest möödahiilimise skeemide blokeerimisel. Oleme nii aktiivsed kui võimalik erinevates jurisdiktsioonides eksisteerivate Vene varade konfiskeerimisel. Olen tänulik kõigile, kes aitab meid meie töös Vene varade konfiskeerimisel," märkis Ukraina president.

Ekspert: Venemaa ei hakka läbi rääkima enne, kui relvalaod tühjenevad

Venemaa alustab läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks vaid tingimusel, kui laod sõjatehnikast tühjaks saavad, orienteeruv aeg selleks on kaks aastat, vahendas portaal Unian pühapäeval rühmituse Teabevastupanu sõjalis-poliitilise vaatleja Oleksandr Kovalenko sõnu.

Kovalenko lisas, et Moskva ei puhka enne, kui vallutab territooriumid, millele ta on silma peale pannud.

"Kuid ka pärast seda ei rahune Venemaa, kui tal on olemas vastav jõud. Ja et seda jõudu omandada, on tal vaja hingetõmbevõimalust, võimalust lahingutegevust tagasi tõmmata. Siis hakkaks Venemaa suurendama tootmist ja koguma tehnikat," lisas Kovalenko.

Ta selgitas, et ei pea silmas uue tehnika tootmist, vaid vanade mudelite taastamist. Praegu pole okupantidel võimalust oma üksusi vajaliku relvastusega täielikult varustada.

"Enam kui 90 protsenti Venemaa tehnikast on Nõukogude pärand. Nüüd on Vene armee sunnitud läbi viima lahingoperatsioone, arvestades tehnika nappust, mis on tingitud sõjatööstuskompleksi suutmatusest tagada standardvarustus grupeeringule, mille isikkoosseis moodustab 470 000. Neil lihtsalt pole võimalust väljastada nii palju tehnikat, et kõik üksused oleksid 100 protsenti komplekteeritud. Taastatava tehnika kogus ladudes aga väheneb," ütles Kovalenko.

Eksperdi sõnul saab Venemaa püüda minna läbirääkimistele alles siis kui ta on täiesti või laod on tühjad.