Tšiili metsapõlengutes on hukkunud üle 60 inimese

Tšiili kesk- ja lõunaosas lõõmavates metsapõlengutes on jätnud elu vähemalt 64 inimest, teatasid laupäeval ametnikud; ohvrite arv tõenäoliselt kasvab.

President Gabriel Boric kuulutas tulest räsitud piirkondades katastroofi tõttu välja eriolukorra. Kriisi süvendavad põud ja kuni 40 kraadini kerkinud kuumus.

Hukkunute arv on pühapäeva jooksul tõusnud üle 60. Borici sõnul on hukkunuid vähemalt 64.

"Me teame, et see arv kasvab, ja kasvab veel märkimisväärselt," lausus ta.

Siseminister Carolina Tohá sõnul on riigis ühtekokku 92 põlengut 43 000 hektaril.

Ametnike sõnul ohustavad tulekahjud sadu majapidamisi. Valparaiso turismipiirkonnas, eelkõige Viña del Mari ümbruses on põlengud hävitanud tuhandeid hektareid metsa ja sundinud inimesed kodudest põgenema. Ainuüksi Valparaiso piirkonnas on põlenud vähemalt 7000 hektarit metsa, teatas Tšiili metsaamet.