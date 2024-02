Biden võttis demokraatide esimestel eelvalimistel ülekaaluka võidu

USA demokraatide presidendikandidaatide eelvalimised said tänavu Iowa asemel avalöögi hoopis Lõuna-Carolinas. Nimelt muudeti senist kalendrit ametisoleva presidendi Joe Bideni palvel, kelle sõnul peegeldab Lõuna-Carolina valija paremini keskmise ameeriklase huve ning suurendab mustanahaliste valijate mõju demokraatide kandidaadi valimisel.

"Selle tõttu, selle värvi tõttu siin ei ole meie vanavanemad ja vanemad siin alati hääletada saanud. Ja kui president otsustab, et Jaime, kogu sinu elu oleme alustanud seda protsessi Iowas ja New Hampshire'is, aga nüüd alustame Lõuna-Carolinast. Ükski teine president pole kunagi varem otsustanud seda teemat puudutada, kuid Joe Biden tegi seda," lausus Demokraatliku Rahvuskomitee esimees Jaime Harrison.

Neli aastat tagasi võitis Biden Lõuna-Carolinas ülekaalukalt ja nii plaaniti ka tänavu just seal anda tagasivalimiskampaaniale tugev avalöök. Nii ka tehti. Enam kui 96 protsenti Lõuna-Carolina demokraatide valijaid näeb erakonna presidendikandidaadina ametis olevat riigijuhti.

"Pole rahul kütusehindade ja veel mõne asjaga, kuid arvestades, mis valik meid novembris ees ootab, siis Joe Biden on neist parim," ütles Bideni toetaja Sandra Joyce Holt.

Vähetuntud kandidaadid Marianne Williamson ja Dean Phillips jäid kaugele Bideni selja taha.

71-aastane Williamson kandideeris edutult demokraatide presidendikandidaadiks juba neli aastat tagasid. Laupäeval toetas mitmeid eneseabiraamatuid välja andnud kirjanikku 2,1 protsenti hääletanutest. Minnesota osariigist pärit 55-aastane esindajatekoja saadik Dean Phillips leppis 1,7-protsendise toetusega.

Neist aga Bidenile ohtu ei ole, mistõttu keskendub viimane vastasseisule Donald Trumpiga.

"Minu probleem Donald Trumpiga on lõhestatus, mida ta poliitikasse toob. Samuti ei ole ma veendunud, et ta esindab seda, millesse enamik vabariiklastest usub. Ma võiksin raskel aegadel isegi Nikki Haley selja taga olla, kuid Donald Trump pole see, mida see riik jälle vajab," lausus Bideni toetaja Robin Daniel.

Demokraatidel on järgmised eelvalimised kavas juba tuleval teisipäeval Nevada osariigis.