Ilm läheb järgmisel nädalal iga päevaga külmemaks

Öö vastu esmaspäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab lund, saartel ka lörtsi, rannikul võib tuisata. Paiguti tekib udu. Puhub lääne- ja edela-, Loode-Eestis ka loodetuul 2 kuni 8, puhanguti 10, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati -1 ja +1 kraadi vahel.

Hommik on kohati kerge lumega, rannikul võib ka tuisata. Tekkinud udu püsib, teepinnad on jäised. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati null kraadi ümber.

Päev on vahelduva pilvisusega ja kohati vähese lumega, õhtul sajab lund laialdasemalt, võib tuisata. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, õhtuks tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 12, rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel.

Teisipäev on mitmel pool lumehoogudega, öösel rannikualadel kohati ka tuisuga. Külma on ööpäevaringselt -1 kuni -7 kraadini.

Kolmapäeval lisandub vähest lund. Õhk külmeneb kiiresti. Lääne-Eestis on öösel külma -6 kuni -9, idas kuni -14, kirdes kuni -18 kraadi, päeval on külma -6 kuni -13, saarte rannikul kohati -3 kraadi.

Neljapäeval ja reedel lisandub veidi lund, neljapäeva öö toob külma -10 kuni -20, päev -9 kuni -14 kraadi, saartel on õhk pehmem. Reede võib tulla isegi külmem.