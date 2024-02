EL Salvadori president Bukele teatas oma tagasivalimisest

Ei Salvadori president Nayib Bukele väitis pühapäeva hilisõhtul, et ta võitis riigis peetud presidendivalimised 85 protsendiga häältest. Bukele toetajad kiidavad heaks presidendi võitlust kuritegelike jõukudega, samas kui vastased süüdistavad teda autoritaarsuses ning majanduse kehvas seisus.

Bukele väited langevad laias laastus kokku osaliste valimistulemustega, mille järgi ta sai 83 protsenti häältest pärast ligi kolmandiku jaoskondade tulemuste selgumist. Lävepakuküsitlused ennustasid 42-aastasele presidendile 87 protsenti häältest.

Presidendi erakond Uued Ideed (Nuevas Ideas) võidab tema sõnul 58 parlamendikohta 60-st. Riiki kuni 2019. aastani kordamööda valitsenud erakonnad FMLN ja ARENA ei kogunud kumbki 10 protsenditki häältest.

Bukele on esimene El Salvadori president peaaegu sajandi jooksul, kes võitis teise ametiaja. Riigi põhiseadus keelab presidendil kandideerida teiseks ametiajaks, kuid põhiseaduskohus lubas Bukelel sellele vaatamata oma kandidatuuri üles seada. Kriitikute sõnul ei kavatse Bukele ka pärast teise ametiaja lõppu ametist lahkuda. President ise ütles kolmandaks ametiajaks kandideerimise kuulujuttude kohta, et põhiseaduse muutmist pole vaja, kuid ei öelnud otseselt, kas ta kavatseb viie aasta pärast jälle kandideerida.

Presidendi toetajad peavad tema peamiseks saavutuseks esimese ametiaja jooksul võitlust kuritegelike jõukudega. Kokku on El Salvadores ilma kohtuotsuseta vahistatud üle 75 000 inimese kahtlusel, et tegemist on jõukude liikmetega. Vahistamiseks piisab sobimatust tätoveeringust.

Inimõiguslased on kritiseerinud Bukele poliitikat, kuid selle tulemusel langes riigis kordades registreeritud mõrvade arv. Kui veel 2015. aastal registreeriti El Salvadores 103 mõrva 100 000 elaniku kohta, siis 2023. aastal langes näitaja 2,4 mõrvani 100 000 elaniku kohta.

Samas väidavad paljud analüütikud, et 6,3 miljoni elanikuga riigis üle ühe protsendi elanikkonnast vanglas pidamine pole pikas plaanis jätkusuutlik.

Bukelel tuleb seista silmitsi keerulise majandusliku olukorraga. Eelmise aasta lõpus kirjeldas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) riigi rahanduslikku olukorda haprana. El Salvadori valitsus peab fondiga läbirääkimisi 1,3 miljardi dollari suuruse abipaketi üle.

IMF on kritiseerinud ka Bukele otsust lubada kasutusele seadusliku maksevahendina krüptovaluutat Bitcoini.

Bukele valitsemise ajal kahekordistus riigis absoluuse vaesuse määr ning erainvesteeringud langesid. Rohkem kui neljandik El Salvadori elanikest elab vaesuses.

El Salvadori presidenti õnnitlesid juba valimisvõidu puhul Hiina saatkond ja Mehhiko välisminister Alica Barcena.