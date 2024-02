Hiina kohus mõistis kirjanik Yang Juni tingimisi surma

Hiina kinnitas esmaspäeval, et Hiina-Austraalia kirjanik Yang Jun mõisteti spionaaži eest tingimisi surma.

"Pekingi kohus tunnistas Yang Juni süüdi spionaažis, mõistis talle tingimisi surmanuhtluse ja kogu vara konfiskeerimise," ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin.

Austraalia mõistis kohtuotsuse teravalt hukka.

"Austraalia valitsuses tekitab otsus õudust," ütles välisminister Penny Wong, kelle sõnul Canberra kavatseb jõuliselt reageerida.

Välisministeerium kutsub välja Hiina suursaadiku Austraalias Xiao Qiani, et edastada valitsuse vastuseis kohtuotsusele, ütles Wong

Välisminister lisas, et Austraalia valitsuse arusaamist mööda võidakse surmaotsus muuta kahe aasta pärast eluaegseks vangistuseks.

Hiinas sündinud Austraalia kodanik Yang vahistati viie aasta eest kodumaad külastades, tema tervislik seisund on väidetavalt vilets.

Spiooniromaanidega kuulsust kogunud Yang, kirjanikunimega Yang Hengjun, kes spionaažisüüdistusi eitab, on varem toetajatele öelnud, et teda piinati salajases kinnipidamiskohas ning avaldanud kartust, et tema vastu võidakse kasutada välja pressitud ülestunnistusi.