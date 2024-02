Joe Rogan sõlmis Spotifyga 250 miljonit dollarit väärt lepingu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA autor Joe Rogan sõlmis Rootsi voogedastusfirmaga Spotify uue lepingu ja selle väärtus on 250 miljonit dollarit.

Uue lepingu kohaselt müüb Spotify Rogani saadet ka teistele platvormidele. Varem oli Rogani saade saadaval ainult Spotifys, edaspidi on see saadaval ka näiteks YouTube'is.

Uus Rogani ja Spotify leping viitab, et taskuhäälingusaadete turg on muutunud. Spotify tahab nüüd tagada, et firmale kuuluvad saated leviksid ka teistel platvormidel. Rootsi firma tahab vaatajaskonda laiendada ning suurendada reklaamide müüki, vahendas The Wall Street Journal.

Rogani saade "The Joe Rogan Experience" on Spotify populaarseim saade. Spotify sõlmis oma esimese tehingu Roganiga juba 2020. aastal. Firma turuväärtus on pärast seda märkimisväärselt tõusnud.

Spotify on varem Rogani saadete tõttu langenud ka aktivistide surve alla. Vasakpoolsed aktivistid väidavad, et Rogan levitab oma saates valeinformatsiooni ja kasutab poliitiliselt ebakorrektset kõnepruuki.