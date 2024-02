Saks: Zelenski peaks võimalikku Zalužnõi tagandamist rahvale selgitama

Rainer Saks ütles, et president Zelenskil on kavatsus teha muudatusi lisaks kaitseväe juhtkonnale ka poliitilises juhtkonnas.

"Võib ju eeldada, et kaks aastat sellist pingelist tööd võib kulutada ja inimene võib väsida. Teistpidi, ta on Ukrainlaste hulgas siiski teatava toetusega ja populaarne. Ja kui inimesed ei saa aru, miks see vahetus toimub, siis võib hakata president Zelenskit ja poliitilist võimu seestpoolt kuidagi õõnestama," rääkis Saks.

"Aga president Zelenski ei ole otse öelnud, et miks ta just kaitseväe juhatajat peaks vajalikuks välja vahetada. Ta on seda isikute ringi laiendanud ja ei ole öelnud konkreetselt näpuga näidates. Aga see kontekst on selline, et kõik saavad aru, et ta ilmselt ikkagi soovib uue kaitseväe juhataja nimetada," lisas ta.

Saks rääkis, et kui hinnata, kas Zalužnõi on väsinud või mitte, siis tuleb meeles pidada, et demokraatlikus riigis on ikkagi presidendil ja valitsusel ja parlamendil õigus nimetada kaitseväe juhataja, mitte vastupidi. "See on täiesti normaalne protsess, aga sa pead seda selgitama inimestele," rõhutas Saks.

Saksa sõnul võis arvamuste lahknevus tulla just viimase aasta jooksul. "Kõigepealt see eelmise aasta väga suurelt välja mängitud pealetungi ebaõnnestumine. Siin küll kaitseväe juhataja võttis selle eest avalikult vastutuse. Ta kirjutas eelmise aasta sügisel artikli, kus ta selgitas, miks see kõik ebaõnnestus, miks tema arvates ebaõnnestus, mis oleks vaja teha, et edasi kõik õnnestuks ja ta ütles, et tema vastutab selle eest," lausus Saks.

Teine moment on Saksa sõnul seotud mobilisatsiooniga. "Ukrainas tänu sellele, et pealetung ebaõnnestus on vaja valmistuda pikemaks sõjaks kui nad alguses eeldasid. Ja selleks on vaja uued üksused moodustada. Need, kes praegu võitlevad, ei saa igavesti võidelda. Inimesed väsivad ja seal on ka ohud, mis tekivad, siis on kui sul on väga pikalt sõda pidanud meeste hulk. Ja selle tõttu on märgata olnud, et kaitseväe juhataja on teinud sellised looritatud etteheited valitsuse poole, et see sõja komissariaatide süsteem Ukrainas kinni pandi. Aga president tegi seda eelkõige selle tõttu, et tegemist oli korrumpeerunud süsteemiga ja nõukogudeaegse pärandiga," rääkis Saks.

"Sellised momendid näitavad, et siin erimeelsused kindlasti on. Aga ma tahaks rõhutada, et mingisugused erinevad visioonid peavadki olema sellisel tasemel. Ei saa olla, et kõik mõtlevad kogu aeg täiesti ühtemoodi," ütles ta.

Saks lausus, et Zalužnõist on küll kujunenud Ukraina kaitseväe mehisuse ja vastupanu sümboliks, aga teisi populaarseid sõjaväelasi on veel.

Saks märkis, et poliitikute populaarsust mõõdetakse ühtede põhimõtete järgi, aga kaitseväe juhajata populaarsust ei ole niimoodi pidevalt mõõdetud.

"Aga tundub, et ta inimeste seas on väga teatud, tuntud ja armastatud. Mina temaga isiklikult kunagi suhelnud ei ole, aga need inimesed, kes on, ütlevad, et ta on tõesti sümpaatne ja intelligentne inimene," ütles Saks veel.