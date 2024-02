Ukraina peastaap: Venemaa ründab aktiivselt kogu Ida-Ukrainas

ISW sõnul saavutasid Ukraina relvajõud Avdijivka all edu. Ukraina peastaabi teatel ründab Venemaa aktiivselt Avdijivka, Marjinka, Bahmuti, Lõmani ja Kupjanski suundadel. Budanov kutsus Kanadat andma Ukrainale CRV7 rakette. Venemaa raketirünnak tabas Harkivi oblastis hotelli. Ukraina president külastas kolme oblastit. Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit ja 17 tanki.

Oluline teisipäeval, 6. veebruaril kell 8.49:

ISW: Ukraina relvajõud saavutasid Avdijivka all edu

Ukraina relvajõududel on rindel uusi edusamme, kui nad on edasi liikunud Donetski oblastis Avdijivka linna piirkonnas, vahendas Ukraina agentuur Unian teisipäeval Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) aruannet.

Ukraina vägede pealetung leidis aset Avdiivkast edelas, teatas ISW, viidates esmaspäeval avaldatud geolokatsiooni kaadritele. "...Ukraina väed tungisid hiljuti Nevelskest kirde suunas," väitsid analüütikud.

Ukraina ja Vene allikate järgi käisid positsioonilahingud Nevelske ja Pervomaiske kandis Avdijivkast edelas ning samuti Severne ja Tonenke kandis linnast läänes.

Ukraina peastaap: Venemaa ründab aktiivselt Avdijivka, Marjinka, Bahmuti, Lõmani ja Kupjanski suundadel

Ukraina peastaabi teatel leidis viimase ööpäeva jooksul tervelt 126 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel.

Vene okupandid aktiviseerusid kogu Ida-Ukrainas. Enim Vene rünnakuid toimus Avdijivka suunal, kus Vene väed ründasid 45 korda ööpäeva jooksul.

Lisaks ründasid Vene väed ööpäevaga 26 korda Marjinka suunal, 20 korda Lõmani suunal, 10 korda Bahmuti suunal, kaheksa korda Kupjanski suunal ja kaks korda Zaporižžja suunal.

Veel kolm korda ründasid Vene okupandid Ukraina sillapead Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis. Kõik Vene rünnakud luhtusid.

Venemaa tegi ööpäevaga seitse raketi- ja 35 õhurünnakut ning tulistas 90 korda mitmikraketiheitjatest Ukraina vägede positsioonide ja Ukraina asulate pihta.

Kokku sattus Vene suurtükitule alla üle 110 asula Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Dnipropetrovski, Hersoni ja Mõkolajivi oblastis.

Samal ajal tabasid Ukraina raketiväe üksused ühte Vene sõdurite koondumispaika, kaks Vene juhtimispunkti ja kolm laskemoonaladu.

ISW: Kremli Ukraina tükeldamise retoorika on suunatud lääne ühiskondade mõjutamiseks

Mõttekoda ISW kirjutab oma igapäevases sõjaülevaates, et Vene võimud hakkasid viimastel nädalatel jälle rääkima Ukraina tükeldamisest. Näiteks kirjutas 5. veebruaril Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev, et Euroopa plaan ehitada uued rongiühendused Lviviga viitab, justkui Lvivist saaks tulevikus uus Ukraina pealinn ning Ukrainale jääbki ainult Lvivi oblast.

ISW märgib, et Medvedevi vandenõuteoorial puudub mingi alus, kuid on märkimisväärne, et Medvedev postitas oma sõnumi inglise, mitte vene keeles. See viitab mõttekoja sõnul, et Ukraina tükeldamise sõnumi sihtgrupiks on just lääneriikide elanikud.

Mõttekoja sõnul on Medvedevi postitused osa laiemast Vene infooperatsiooniks, mis seisneb Ukraina esitlemises kunstlikult loodud riigina lääneriikide elanikele. Operatsiooni eesmärk on vähendada lääneriikide ühiskondade sõjalist toetust Ukrainale ning normaliseerida lääneriikides arutelusid Ukraina okupeeritud alade Venemaa poolt annekteerimise ametlikuks tunnustamiseks sõja lõpetamise nimel.

Ühtlasi märgivad analüütikud, et Venemaa president Vladimir Putin ja teised Vene ametnikud on viimasel ajal uuesti hakanud aktiivselt levitama narratiivi, mille järgi olevat sissetung Ukrainasse õigustatud imperialistlik vallutus. Ka sellegi narratiivi eesmärk on püüda lääneriikide parempopulistlike parteide tähelepanu, kirjutab ISW.

ISW arvab, et Putin soovib siiamaale saavutada oma algseid sõjalisi eesmärke, mis seisneksid Ukraina ja lääneriikide täielikus kaotuses.

Venemaa teatas droonirünnakust Belgorodi oblastile

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas Telegramis, et öösel vastu teisipäeva kõlasid Belgorodi oblasti Gubkini linnas plahvatused.

Gladkov väitis, et tegemist oli Ukraina drooniga, mille kukkumise järel sai kahjustada neli eramaja, kuid kannatanuid pole.

Hiljem väitis Venemaa kaitseministeerium, et Belgorodi oblasti kohal tulistati alla seitse drooni.

Ukrainas töötab õhuhäire

Ukraina õhuvägi teatas kella nelja paiku varahommikul, et Ida- ja Kirde-Ukrainas on õhurünnaku oht. Põhjuseks on Vene sõjaväelennukite aktiivsus.

Õhuhäire töötab Harkivi ja Donetski oblastis.

Varem öösel teostas Venemaa raketirünnaku Harkivi oblastile, mille tagajärjel hävis hotell.

Venemaa raketirünnak tabas Harkivi oblastis hotelli

Vene okupatsiooniarmee korraldas ööl vastu teisipäeva Harkivi oblastile raketirünnaku, mis tabas viimastel andmetel muu hulgas hotelli, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Kell 02.05 kuulutati oblastis välja õhuhäire.

Vahepeal kutsus Harkivi sõjaväevalitsus piirkonna elanikke varjenditesse jääma.

Harkivi sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sinehubov täpsustas hiljem, et rünnaku tagajärjel Zolotševile hävis kolmekorruseline hotell, mille rusude alla jäi kardetavasti inimene.

Kaks naist ja üks mees õnnestus juba päästa.

Ukraina president külastas kolme oblastit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas esmaspäeval kolme oblastit, kus igal pool olid põhiteemadeks elektroonilise sõjapidamise ja õhutõrje tugevdamine, edastas uudisteagentuur UNIAN.

Reisi tulemustest rääkis president õhtuses videopöördumises.

"Täna oli meie tööpäev kolmes oblastis ehk Dnipropetrovskis, Kropõvnõtskõis ja Tšerkassõs. Kõikjal oli põhiteemadeks elektroonilise sõjapidamise ja õhutõrje tugevdamine. Sellel teemal oli täna mitmeid olulisi vestlusi," rääkis riigipea.

Kropõvnõtskõis pidas president ühtlasi julgeolekunõupidamise valitseva olukorra üle ja osales Tšerkassõs kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi piirkondlikul koosolekul.

"Kohtumiste sisu puudutas olukorda ka teistes valdkondades peale julgeoleku ja meie majanduse kriitilistes sektorites. Muu hulgas kvaliteetse ja stabiilse veevarustuse tagamist, uraanikaevanduste tööd ja töötajate kaitset. Olen tänulik kõigile piirkonnas, kes abistavad kindlustuste rajamist eesliinil," ütles riigipea.

"Arutasime ka majandusolukorda, et riik peaks toetama Ukraina tööstuse taastamist. Samuti on vaja luua ettevõtjatele maksimaalsed võimalused töötada majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel," jätkas president.

Zelenski teatas pühapäeval, et külastas lõunarindel Robotõne küla, mille ukrainlased võtsid Vene väelt tagasi mullu suvel, kuid mida vaenlane nüüd taas ägedalt ründab. Facebooki postitatud videol võis näha, kuidas mundris president kohtus sõduritega pimedas ruumis, mis nägi välja nagu maa-alune kelder.

Zelenski sattus pühapäeval Robotõnes plahvatustele suhteliselt lähedale, ütles hiljem riigipea pressiesindaja.

"See on Robotõne ja seal toimub aktiivne vaenutegevus. Nii et plahvatused toimusid suhteliselt lähedal," kinnitas presidendi pressiesindaja Serhi Nõkõforov.

"Aga ma ei dramatiseeriks olukorda," lisas kõneisik.

Kreeka eitas kuulujutte S-300 tarnimisest Ukrainale

Kreeka eitab kategooriliselt kuulujutte otsuse kohta tarnida Ukrainale rakette S-300, vahendas esmaspäeval väljaande Newsbeasti artiklit uudisteagentuur UNIAN.

Kreeka valitsuse pressiesindaja Pavlos Marinakis nimetas briifingul teateid selliste tarnete kohta valeuudisteks.

Marinakis rõhutas, et riik ei kavatse oma kaitsevõimega riskida.

"Valeinformatsioonil peab olema piir. Eriti kui see puudutab riigi huve ja rahvusvahelist mainet. Sellist asja ei ole ja ma eitan seda kategooriliselt. See ei olnud isegi kavatsus, et Kreeka riskiks riigi kaitsekilbiga," ütles kõneisik.

Budanov kutsus Kanadat andma Ukrainale CRV7 rakette

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse (GRU) juht kindralleitnant Kõrõlo Budanov kutsus esmaspäeval Kanadat Ukrainale üle andma kasutuselt kõrvaldatud raketid CRV7, mille nad kavatsevad utiliseerida, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Agentuuri andmetel on jutt enam kui 83 000 raketist.

Intervjuus väljaandele Global News märkis Budanov, et selline otsus aitaks Ukrainal vastu seista Vene sissetungijatele ning säästa ka maksumaksjate raha, mis kuluks muidu rakettide hävitamisele.

Rakette kasutatakse Vene tankide ja suurtükiväe hävitamiseks.

Budanov märkis, et küsimust on Kanadaga juba arutatud, kuid lahendust siiani pole.

Ametnike sõnul on taotlus kaalumisel, kuid kardetakse, et vanemad raketid võivad olla ohtlikud kasutada ja transportida. Budanov märkis selle kohta, et Ukraina armee on harjunud töötama vana laskemoonaga.

Ukraina hinnangul on umbes 8000 neist rakettidest ideaalses seisukorras. Vananenud saab aga kasutamiseks osadeks lahti võtta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit ja 17 tanki

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 390 580 (+1020) (võrdlus eelmise päevaga +1020);

- tankid 6365 (+17);

- jalaväe lahingumasinad 11 857 (+35);

- suurtükisüsteemid 9367 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 979 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 665 (+1);

- lennukid 332 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 7173 (+0);

- tiibraketid 1847 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 12 453 (+41);

- laevad / paadid 24 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1496 (+10).