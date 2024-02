Biden ei soovi veel Trumpiga debatti pidada

Trump tegi oma üleskutse Bidenile endise Fow Newsi ankru Dan Bongino esmaspäevases saates, vahendab Daily Mail.

"Aga ma tahaksin kutsuda üles kohesele debatile, ma tahan väidelda temaga nüüd, sest me peaksime väitlema," ütles Trump.

Biden külastas Nevada osariiki, kus teisipäeval leiavad aset demokraatide eelvalimised, kui ajakirjanikud pärisid tema käest Trumpi ettepaneku kohta. President vastas, et Trump soovib väidelda, sest tal pole midagi muud teha.

"Kui ma oleksin tema asemel, siis ma ka tahaksin endaga väidelda," lisas Biden.

Nii Biden kui Trump on selged favoriidid oma erakondade eelvalimistel. Biden võitis laupäeval peetud Lõuna-Carolina eelvalimised rohkem kui 96 protsendiga häältest ning Trumpi vastu kandideerinud tosinkonnast poliitikust kõik peale ühe on lõpetanud oma kampaania.

Siiski konkureerib Trumpiga vabariiklaste ametliku presidendikandidaadi tiitli eest veel endine Lõuna-Carolina kuberner Nikki Haley, kes on ise kutsunud korduvalt Trumpi üles väitlema. Trump pole aga selle valimiskampaania osas ühestki vabariiklaste debatist osa võtnud.

"Meil on hea meel näha, et Trump on lõpuks ometi tunnistanud debattide väärtust. Nüüd on Trumpil aeg koguda julgust ning nõustuda Nikki Haleyga väitlema," ütles Haley pressiesindaja Olivia Perez-Cuba esmaspäeval.

Haley ise keeldus osalemast debatis Florida kuberneri Ron DeSantisega vahetult enne New Hampshire'i osariigi eelvalimisi. Osariigis madalat toetust nautinud DeSantis loobus kandideerimast ning Haley kaotas New Hampshire'i vabariiklaste eelvalimised Trumpile. Viimane kogus New Hampshire'i eelvalimistel 54,4 protsenti häältest.

USA presidendivalimiste debatid algavad tavaliselt sügisel, septembri lõpus või oktoobri alguses, samas kui üldvalimised ise toimuvad novembri alguses.

Lõppenud aasta novembris teatas Presidendidebattide Komisjon, et esimene presidendivalimiste debatt toimub 16. septembril Texases, teine 1. oktoobril Virginias ja kolmas 9. oktoobril Utah osariigis.

Samas on nende debattide toimumine küsimärgi all, sest Vabariiklaste Riiklik Komitee otsustas lahkuda Presidendidebattide Komisjonist, nimetades seda kallutatuks.

Ka demokraadid süüdistasid 2020. aasta valimiste ajal debattide moderaatoreid selles, et nood võimaldasid Trumpil Bidenile vahele rääkida.