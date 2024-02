Mehhiko president pakkus välja ulatusliku põhiseadusreformi

Ettepanekute seas on ülemkohtu kohtunike otsevalimised, parlamendisaadikute arvu jõuline kärpimine ja erakondade ja valimiskampaaniate kulutuste piiramine.

Samuti soovib Mehhiko president, et põhiseadusega tagataks kõikidele pensionäridele viimase palgaga võrdse pensioni suuruse. Lisaks soovitakse sätestada põhiseaduses miinimumpalga inflatsioonist kiiremat kasvu ja suurendada vaeste perede laste õppetoetusi.

Mitu ettepanekut puutuvad keskkonnakaitsesse. Muuhulgas soovitakse põhiseadusega keelata kildagaasi kaevandamine ja avakaevandamine ning piirata vee kasutamist tööstuslikel eesmärkidel.

Lopez Obrador teatas, et need reformid pööraksid tagasi tema "neoliberaalsete" eelkäijate poliitikad, kes olevat teinud kõike ainult kasumi teenimise nimel. Presidendi sõnul on reformi eesmärgiks riigi suunda muuta ning panna riik teenima inimeste huve.

Presidendi erakonnal Morena pole põhiseaduse muutmiseks vajalikku kahekolmandikulist häälteenamust, mistõttu saab tema algatust pidada ettevalmistuseks juunis toimuvateks presidendivalimisteks.

Kuigi Lopez Obrador ei saa uueks ametiajaks kandideerida, naudib tema erakonna kandidaat Cluadia Steinbaum kõrget toetust küsitlustes.

Steinbaum, kes on varem pidanud riigi pealinna México linnapea ametikohta, juhib oma lähima rivaali Xochitl Galveze ees 16 protsendipunktiga, selgub Mehhiko finantsajalehe El Financiero jaanuarikuisest küsitlusest. Steinbaum on juba lubanud toetada Lopez Obradori ettepanekuid.

"See on poliitiline testament. [See on] kontroll oma liikumise ja oma pärija üle, see on tugev ideoloogiline sõnum tema erakonna sees," ütles Mehhiko analüütik Sabino Bastidas.

Lopez Obrador võitis 2018. aasta presidendivalimised tänu eliidivastasele valimiskampaaniale. Tegemist oli tema kolmanda katsega presidendiks saada.

Presidendina kärpis Lopez Obrador oluliselt ametnike arvu, suurendas sõjaväe volitusi ka majandussfääris, suurendas sotsiaalkaitsekulutusi ja tõstis miinimumpalka. Mehhiko elanike toetus presidendile püsib ka tema ametiaja lõpus kõrgel 55 protsendi tasemel.

Samas kritiseeris Lopez Obrador teravalt opositsiooni, meediat ja põhiseaduslikke organeid, kes püüdsid tema eesmärkide elluviimist takistada.

Näiteks tunnistas Mehhiko Ülemkohus mitmed presidendi reformid põhiseadusvastasteks, mistõttu sattuski kohus Lopez Obradori ja tema toetajate kriitika alla.

Lopez Obradori pärijal presidendi ametikohal tuleb seista silmitsi riigi kehva rahandusliku seisu ja kasvava organiseeritud kuritegevusega.