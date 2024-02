Saksamaa väliskaubanduse puudujääk Hiinaga vähenes eelmisel aastal

Eelmisel aastal importis Saksamaa Hiinast 58,4 miljardi euro võrra rohkem kaupu kui see sinna eksportis, selgus esmaspäeval avaldatud Saksamaa statistikaameti (Destatis) pressiteatest. Veel 2022. aastal importis Saksamaa Hiinast 86 miljardi euro võrra rohkem kaupu kui see sinna eksportis, vahendab Bloomberg.

Siiski on tegemist suuruselt teise Saksamaa väliskaubanduse puudujäägiga Hiinaga kahe riigi ajaloos. Eelmisel aastal aset leidnud puudujäägi vähenemine on suuresti seletatav Hiina impordi 19-protsendilise langusega.

Saksamaa ja Hiina väliskaubanduse ebavõrdne suhe on mure, millest Berliin on hästi teadlik. Eelmisel reedel avalikustas Saksamaa valitsus ühe miljardi euro suuruse fondi, mille eesmärk on investeerida väljaspool Hiinat arendusel olevatesse kaevandusprojektidesse. Nii loodetakse vähendada Saksamaa sõltuvust Hiina päritolu kriitilise tähtsusega toormest, mis on vajalik näiteks akude, pooljuhiste ja rohelise energia arendamiseks.

Saksa analüütiku Jürgen Matthesi sõnul on tavapäratu omada niivõrd suurt väliskaubanduse puudujääki ühe riigiga. Ta lisab, et arvestuslik impordi langus Hiinast võib olla seotud 2022. aastal aset leidnud kemikaalide tellimusega.

Hiina autotööstuse areng suurendab sakslaste muret. Hiina tootja BYD kasvas eelmise aasta neljandas kvartalis suurimaks elektrisõidukite müüjaks maailmas ning see kavatseb saada suurimaks müüjaks ka Euroopas.

Veel üheks probleemiks on asjaolu, et Hiina valitsus püüab samuti vähendada sõltuvust lääneriikidest ning meelitab tootmist kodumaale.

"Me kuuleme paljudelt ettevõtetelt, et nad tahavad aina rohkem toota Hiinas Hiina tarbeks, samuti geopoliitiliste riskide tõttu," lisas Matthes.

"Hiina tarbijate nõudlust rahuldab seega aina rohkem Saksa ettevõtete tootmine Hiinas Saksamaa ekspordi asemel. See tuleb Hiina majanduse arvelt, samas kui Hiina saab lõppkokkuvõttes kasu sellisest äristrateegiate muutusest," ütles Matthes.

Esmaspäeval avaldatud numbrid näitasid, et Saksamaa väliskaubanduse ülejääk kasvas kokku 209,4 miljardi euroni. Kui import Saksamaale langes 9,7 protsenti, siis eksport Saksamaalt langes ainult 1,4 protsenti.