Imran Khani osaluseta Pakistani valimistel ennustatakse edu senisele võimuliidule

Neljapäeval peetavate valimiste favoriidiks peetakse konservatiivset Pakistani Muslimi Liigat (PML-N), mida juhib eksiilist hiljuti naasnud riigi endine peaminister Nawaz Sharif. Samuti head tulemust võib saada vasaktsentristlik Pakistani Rahvapartei (PPP), mille eesotsas on 2007. aastal atentaadis hukkunud peaministri Benazir Bhutto poeg Bilawal Bhutto Zardari.

Kuigi Imran Khani populistlik erakond Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) on samuti esitanud oma kandidaate, osalevad nad valdavat sõltumatute kandidaatidena. Põhjuseks on riigi sõjaväe otsusel alustatud erakonna tegevuse piiramine ja selle toetajate massiline vahistamine.

"Kui meil peetaks vabu ja ausaid valimisi, siis Imran Khan võidaks kindlasti suure edumaaga," ütles mõttekoja New Lines tegevjuht Azeem Ibrahim, kes on varem töötanud Khani nõunikuna. Ibrahimi sõnul toimub valimiste järel võimu edasine koondumine sõjaväe kätte.

2018. aastal peaministri ametisse astunud Khan kaotas 2022. aastal usaldushääletuse parlamendis, kuid tema populaarsuse tõttu peeti ta järgmiste valimiste favoriidiks. Olukord muutus, kui Khani vastu algatati mitu kriminaalasja, mis kulmineerusid eelmisel nädalal kolme süüdimõistva otsuse ja pika vangistusega.

Khani süüdistatakse muuhulgas riigisaladuse lekkimises ja ebaseaduslikus abielus ning ta eitab kõiki süüdistusi. Samuti vahistati viimastel kuudel mitu teist olulist PTI poliitikut ja tuhandeid erakonna toetajaid.

Samal ajal tühistas Pakistani Ülemkohus eluaegse poliitikas osalemise keelu, mis rakendus Sharifile. Kohtuotsus võimaldas poliitikul naasta eksiilist ning saada selgeks parlamendivalimiste favoriidiks.

Analüütikud hoiatavad, et valimiseelsete kohtuotsuste ja vahistamiste puhul on tegemist suurima sekkumisega valimistesse sõjaväe poolt aastate jooksul. Samuti võib see Khani toetust rahva seas veelgi suurendada, jättes järgmist valitsust algusest peale ebapopulaarseks.

Pakistani ajutine valitsus, mis määrati ametisse augustis valimiste korraldamiseks, väidab, et valimised on rahulikud, vabad ja ausad.

PML-N ja PPP on kaua valitsenud Pakistani, konkureerides üksteisega. Khani erakonna valimisvõit 2018. aastal purustas väljakujunenud süsteemi.

Kaks erakonda moodustasid 2022. aastal ühise valitsuse Khani umbusaldamise järel, kuid selle populaarsus on olnud madal. Valitsust juhtis Sharifi vend Shehbaz, kelle valitsemise ajal kummitas riiki kõrge inflatsioon, langev elukvaliteet ja PTI juhitud meeleavaldused.

Selles valitsuses välisministri ametit pidanud Zardari loodab saada peaministriks, kuid tõenäoliselt tõuseb selleks uuesti Sharif.

Pakistanis ei korraldata usutavaid üleriigilisi arvamusküsitlusi, kuid detsembris uuringufirma Gallup Pakistan läbiviidud küsitluse järgi juhib rahvarohkeimas riigi provintsis Punjabis 34 protsendiga häältest PTI, 32-protsendilist toetust naudib aga PML-N. PPP juhib arvamusküsitlustes väiksemas Sindhi provintsis.

Sõltumata valimistulemusest tuleb ka järgmisel valitsusel tegelda majandus- ja rahanduskriisiga. Pakistan vältis napilt maksujõuetuse väljakuulutamist eelmise aasta juunis tänu kolme miljardi dollari suurusele laenule Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF).

Kuid IMF-i abipakett lõpeb aprillis, mistõttu tuleb valitsusel leppida fondiga kokku uues abiprogrammis, mille tingimuseks on tõenäoliselt ebapopulaarne kokkuhoiupoliitika.