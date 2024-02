Bideni populaarsus vasakpoolsete valijate seas väheneb

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Joe Bideni administratsioon üritab jõuda vabariiklastega kokkuleppele lõunapiiri julgeoleku osas, samal ajal jätkab USA ka Iisraeli toetamist. Seetõttu väheneb presidendi populaarsus vasakpoolsete valijate seas ning see ohustab Bideni tagasivalimist.

Neli aastat tagasi moodustas Biden vasakpoolsete demokraatidega liidu, mis aitas tal lõpuks Valgesse Majja pääseda. Viimasel ajal on demokraatide ridades tekkinud aga erimeelsused, vahendas The Wall Street Journal.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas eelmisel aastal rünnakut Iisraeli vastu. Samal ajal jätkab Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Biden palus seetõttu kongressil heaks kiita Ukraina, Iisraeli ja Taiwani aitamise ning USA laskemoona varude taastamise paketi. Vabariiklased nõuavad eelnõu vastuvõtmise eeltingimusena sisserändereeglite karmistamist ning piiri tugevdamist.

Biden üritab nüüd vabariiklastega kokkuleppele jõuda, aga paljud vasakpoolsed demokraadid ei ole sellega rahul. Mõned vasakpoolsed leiavad, et piiripoliitika karmistamise käigus murraks Biden valimislubadusi.

Bideni meeskond üritab aga 2020. aasta koalitsiooni taas kokku panna, see tähendab, et Biden peab säilitama vasakpoolsete demokraatide toetuse. Mitmed vasakpoolsed poliitikud ja aktivistid leiavad, et Biden peab nende toetust enesestmõistetavaks. Vasakpoolsete kriitikat pole aga arvesse võetud.

"Paljud meie inimesed on Joe Bideni toetamise osas väga kõhklevad. Joe Biden vajab võitmiseks noort põlvkonda ning see põlvkond nõuab, et ta teeks rohkem kliima, Gaza ja sisserände vallas," ütles kliimarühma Sunrise Movement pressiesindaja Stevie O'Hanlon.

Hiljutine NBC Newsi küsitlus näitab, et ligi 15 protsenti alla 35-aastastest valijatest kiitis Bideni tegutsemise Iisraeli ja Hamasi sõjas heaks, 70 protsenti aga ei kiitnud Bideni tegevust heaks.

Vasakpoolne demokraat Pramila Jayapal tõi välja, et 2020. aastal osalesid demokraatide eelvalimistel ka senaatorid Bernie Sanders ja Elizabeth Warren. Pramila Jayapal leiab, et see tuli Bidenile üldvalimistel kasuks

"Peame meeles pidama, et kaotasime 2016. aastal ja võitsime 2020. aastal, kuna meil oli mõlemal korral väga erinev lähenemine," rääkis Jayapal.

Senati läbirääkijad jõudsid hiljuti kokkuleppele piirijulgeoleku ja sisserände küsimustes. Eelnõu kohaselt karmistatakse asüüli saamise nõudeid ning vajadusel pannakse lõunapiir ka kinni. Esindajatekoda ei pruugi aga seda lepingut heaks kiitagi, kuna vabariiklased nõuavad veelgi karmima piiripoliitika kehtestamist.

Jayapal ütles aga, et piirileppega seotud ettepanek on tõend selle kohta, et Biden ja senati demokraadid keelduvad kaitsmast sisserändajate kogukondi.

Mõned demokraadid leiavad siiski, et vasakpoolsed kogunevad lõpuks Bideni selja taha. Texase osariigi demokraat Greg Casar ütles, et partei juhtkond peab välja tooma erinevused Bideni ja Trumpi vahel. Seda eriti kliima, sisserände, majandusliku võrdsuse ja välispoliitika küsimustes.

"Trump oleks kõikides neis valdkondades kohutav, minu arvates on Biden mõne küsimuse puhul teinud head tööd, paari teise küsimuse puhul on olnud puudusi," rääkis Casar.