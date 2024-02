Hokiliit küsib riigilt nõu Iisraeli naiskonna julgeoleku tagamiseks

"Pöördume Teie poole ohuhinnangu saamiseks seoses Iisraeli koondnaiskonna osalemisega Kohtla-Järve MM-turniiril. Milliseid turvameetmeid peab Eesti riik vajalikuks rakendada praeguses olukorras Iisraeli naiskonna, aga ka kõikide teiste turniiriga seotud inimeste, objektide jne turvalisuse tagamiseks?" küsis hokiliidu president Rauno Parras siseminister Lauri Läänemetsale saadetud kirjas.

Märtsi lõpus peetakse Kohtla-Järve jäähallis Rahvusvahelise Jäähokiföderatsioon (IIHF) naiste jäähoki maailmameistrivõistluste III divisjoni B grupi turniiri. Turniiril on Eesti külalisteks Iisraeli, Bosnia ja Hertsegoviina, Singapuri ja Tai koondnaiskond.

Parras viitas oma kirjas sellele, et tänavu jaanuaris otsustas IIHF-i juhatus turvalisuse kaalutlusel keelata Iisraeli U20 noormeeste koondise osalemise MM-turniiril Bulgaarias, kuid pärast Bulgaaria-poolsete turvameetmete kokkuleppimist, mis sobisid ka rahvusvahelisele jäähokiliidule, seda otsust muudeti ning Iisraeli noormehed said turniiril osaleda.

Nüüd ootab Eesti hokiliit Eesti võimudelt samuti ohuhinnangut ja plaane, kuidas võimalikke ohte ennetada. "Me eeldame, et riik ütleb, kuidas turvalisus peab olema tagatud," ütles Parras ERR-ile ning viitas, et selline olukord on Eesti Jäähokiliidu jaoks esmakordne.

Samas ei saa Eesti ju Iisraeli naiskonna vastuvõtmisest lihtsalt keelduda, lisas Parras: "See on ju rahvusvaheline võistlus, kuhu Iisraeli võistkond on ausalt oma koha välja teeninud!"

Parras toonitas oma kirjas siseministeeriumile, et hokiliidu peaeesmärk on tagada võistluse turvalisus nii osalejatele kui ka pealtvaatajatele.

Kuna IIHF-i juhatuse järgmine koosolek toimub 12. veebruaril ja sellel arutatakse ka märtsikuise Kohtla-Järve turniiri küsimust, ootab Eesti hokiliit ministeeriumi vastust hiljemalt 9. veebruariks.

"Palume väga, et edastaksite meile Eesti siseministeeriumi ametliku seisukoha ohuhinnangu kohta ja võimalikud riigipoolsed eriturvameetmed, millega saaksime arvestada kõigi osapoolte jaoks turvalise turniiri korraldamiseks," kirjutas Parras.

Hokiliidu president lisas, et edastas turniiri toimumise kohta info ka Iisraeli suursaatkonnale Helsingis.

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles ERR-ile, et hokiliidu pöördumine on nendeni jõudnud ja ministeerium kindlasti abistab võistluste korraldajaid, kuid hetkel ei saa veel midagi täpsemat öelda.

Iisraeli sportlastel on ka teistel aladel tekkinud raskusi võistlustel osalemisega, seda eriti pärast seda, kui Palestiina terroriorganisatsioon Hamas korraldas 7. oktoobril üllatusrünnaku Iisraelile ning see vastas massiivse sõjalise sissetungiga Gaza sektorisse, mis omakorda vallandas mitmel pool maailmas protestimeeleavaldused. Nii pidid Iisraeli meeste ja naiste jalgpallikoondis muutma sügisel oma mänguaegu.