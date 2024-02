Iisrael lubas maaväed Egiptuse piiril asuvasse Rafah´ linna saata

Iisrael teatas, et jätkab Hamasi vastu võitlemist ning lubas saata oma maaväed Egiptuse piiril asuvasse Rafah´ linna. Piirkonda on sõja eest põgenenud üle miljoni inimese.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant lubas, et riik jätkab Gazas oma sõjalist operatsiooni. Gallant lubas, et võitlus jätkub ka Rafah´ linnas, mis on viimane Hamasi kätte jäänud tugipunkt.

Gallant ei andnud üksikasju selle kohta, kuidas Iisraeli armee Rafah´ linna sihikule võtab. Samuti ei andnud ta informatsiooni selle kohta, millal Iisrael plaanib Hamasi sealt välja tõrjuda. Iisraeli ametnikud väidavad, et riik ei saa lõpetada võitlust Hamasi vastu enne, kui terroriorganisatsiooni sõjaline taristu on hävitatud.

Sõjaline operatsioon Rafah´ linnas esitaks Iisraelile nii strateegilisi kui ka geopoliitilisi väljakutseid. Piirkonnas elab ligi miljon inimest, paljud inimesed elavad telkides.

Iisrael teatas juba Egiptusele, et plaanib piirkonnas läbi viia maapealse sõjalise operatsiooni, vahetult pärast seda hoiatasid Egiptuse ametnikud, et kui palestiinlased peavad põgenema Siinai poolsaarele, siis Kairo tühistab aastakümneid kestnud rahulepngu, vahendas The Wall Street Journal.

USA avaldab samal ajal Iisraelile survet, et riik nõustuks kokkuleppega, mis sillutaks teed relvarahu sõlmimisele. Hiljuti jõudis piirkonda ka USA välisminister Antony Blinken.

Egiptus tugevdab juba oma idapiiri, Kairo ehitab piiritarasid, lisab kaameraid, vaatetorne. Iisrael pole veel avalikult kommenteerinud, mis juhtuks Rafah´ piirkonna inimestega, kui riigi väed peaksid piirkonda jõudma. Egiptuse ametnikud ütlesid samas, et Iisrael lubab inimestel evakueeruda tagasi piirkondadesse, kust nad pidid varem põgenema.

"Operatsioon Rafah's on endiselt planeerimisel. See käsitleb nii operatiivseid väljakutseid kui ka linna tiheda asustusega seotud küsimusi," ütles üks asjaga kursis olev Iisraeli ametnik.

Rafah' elanike sõnul pole neil enam piisavalt toitu ega vett, kaupade hinnad on tõusnud lakke.

"Pole loogiline, et armee tungib Rafah'sse, kui inimesed ööbivad telkides, teedel ja rannas," ütles 34-aastane Nour Naim.

Kui sõda algas, siis Nour Naim põgenes Gaza linnast Khan Younisesse ning lõpuks jõudis ta Rafah' piirkonda.

"Tegime siin süsteemi, teame, kuidas hankida toitu ja vett. Uude kohta kolimine on kulukas ja inimestel pole raha," rääkis Nour Naim.

28-aastane Abeer Hayek ütles, et võib naasta Gaza keskossa. "Ma ei maga. Ma kardan," rääkis Hayek.

Iisrael muretseb samas, et Hamas üritab Rafah' piiripunktil valitsevat kaost enda huvides ära kasutada. Egiptuse ametnikud ütlesid, et Iisraeli hinnangul on Gaza ja Siinai poolsaare vahele jäänud vähemalt 12 tunnelit.

"Rafah' jätmine väravaks maailma ja Gaza vahele tähendab, et Hamas alustab viivitamatult oma sõjaliste võimete taastamist," märkis Iisraeli sõjaväeluure endine tippjuht Michael Milshtein