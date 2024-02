Kolmapäeval tuleb kuni 10 kraadi külma

Ööl vastu kolmapäeva on Eestis taevas pilves, kuid esineb ka selgimisi. Pärast keskööd sajab Saaremaal ja ka mandri lõunaservas lund. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, kohati kuni -14 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilves selgimiste ja kohatise lumesajuga. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Miinuskraade on termomeetril -3 kuni -9, Kirde-Eestis kuni -11 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vähest lund. Tuul puhub põhjast ja kirdest 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Külma on päeval -3 kuni -9 kraadi.

Kui neljapäev tuleb meil muutliku taevaga ning kohati sajab veel kergelt lund, siis reedel on pilvisus juba vähene ning sademeid enam karta pole.

Nädalavahetuseks on oodata pilves selgimistega ilma. Laupäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab, kuid pühapäev tuleb taas olulise sajuta.

Järgmised paar päeva on õhutemperatuur veel languses, näiteks ööl vastu reedet on külma keskmiselt lausa 15 ning päeval 10 kraadi. Laupäevast hakkab ilm taas pehmenema. Pühapäeva öösel on miinuskraade keskmiselt 7 ning päeval juba vaid 3.