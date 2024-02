50 Hamasi käes olevat Iisraeli pantvangi võivad olla surnud

Iisraeli ametnikud on teatanud avalikult 29 Hamasi kätte langenud pantvangi surmast. USA ja Egiptuse ametnikele saadetud dokumentides ütleb Iisrael aga, et hukkunud pantvangide arv võib olla 50 kandis.

Kui viimane Iisraeli hinnang vastab tõele, tähendab see, et ainult umbes 80 Hamasi käes olevat iisraellast on veel elus, kirjutab The Wall Street Journal. Hamas pole tagastanud ühtegi hukkunud pantvangi surnukeha.

Kokku võttis Hamas pantvangi üle 240 inimese oma verise 7. oktoobri terrorirünnaku käigus Iisraelile. Vahetult tapeti rünnakus 1200 inimest.

Veel elus olevate pantvangide arv on oluline osa Hamasi ja Iisraeli vahel toimuvatest kõnelustest, mida vahendavad USA, Egiptus ja Katar.

Hamas soovib, et Tel Aviv vabastaks Iisraeli vanglates kinni peetud palestiinlased vastutasuks pantvangide vabastamise eest. Samuti nõuab terrorirühmitus sõja lõppu Gazas.

Iisrael on valmis ainult pakkuma ajutist vaherahu, mis kestaks pantvangide vahetamise ajaks. Eelmise aasta lõpus leppisid kaks osapoolt ajutises vaherahus, mille käigus vabastati osad pantvangid mitu korda suurema palestiinlastest süüdimõistetud kurjategijate ja kohtueelses vangistuses olevate palestiinlaste arvu eest.

Praeguste kõneluste käigus on Hamas nõus vabastama alguses tsiviilisikutest pantvangid ja alles seejärel Iisraeli sõduritest pantvangid. Koos enne 7. oktoobri rünnakuga röövitud või tapetud Iisraeli sõduritega on Hamasi ja sellega seotud terrorirühmituste käes 136 elus pantvangi või surnukeha, kirjutab WSJ.

Hamas väidab, et see ei tea, mitu pantvangi on surnud, ütlesid Egiptuse ametnikud. Hamasi sõnul on osad pantvangid teiste rühmituste või rünnakus osalenud eraisikute käes. Iisraeli ametnikud ütlesid, et eelmine vaherahu lõppes just seetõttu, et Hamas ei suutnud leida vangide vahetuse kuupäevaks vajalikku arvu pantvange.

Samuti väidab Gazat üle 15 aasta valitsenud terrorirühmitus, et osas pantvangid hukkusid Iisraeli ulatuslikes õhulöökides Gazale. Iisrael eitab seda.

Iisraeli sõjavägi ei soovinud kommenteerida WSJ ajakirjanikele väiteid surnud pantvangide arvust.

"Oleme teavitanud kõiki pantvangide peresid, kelle puhul me saime usutava teabe, mis viitab nende lähedaste surmale pantvangis," ütles sõjavägi.

"Te peate eeldama, et inimesed on elus ja püüdma anda endast parima," ütles kõrge Iisraeli sõjaväe ametnik.

Kui hukkunud pantvangide arv on senistest avalikest hinnangutest kõrgem, võib see suurendada survet Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule. Paljud pantvangide sugulased nõuavad oma lähedaste kohest vabastamist isegi juhul, kui see tõkestab Iisraeli sõjalisi jõupingutusi Hamasi neutraliseerimiseks.

USA välisminister Antony Blinken külastas sel nädalal Saudi Araabiat, Katarit ja Egiptust, püüdes Iisraeli ja Hamasi kõnelustes läbimurret saavutada. Blinken külastab samuti Iisraeli ja Läänekallast.

Hamas ütles kõneluste vahendajatele teisipäeval, et see vaatleb kokkuleppe mustandit positiivses valguses. Samas nõuab terrorirühmitus jätkuvalt sõja lõppu ega ole nõus ajutise relvarahuga.

Iisraeli spetsialistid kasutavad pantvangide surma kinnituseks rangeid kriteeriume ega toetu ainult Hamasi väitele või ühele fotole. Samas pole Iisraelil ligipääsu pantvangide kehadele Gazas.