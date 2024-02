Tucker Carlson kavatseb Putinit Moskvas intervjueerida

Vene president pole andnud ühtegi intervjuud lääneriikide ajakirjanikele pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Viimane Putini intervjuu lääne ajakirjanikule leidis aset 2021. aastal. Putini intervjuud Vene väljaannetele on rangelt tsenseeritud ja toimuvad Kremli etteantud juhiste järgi.

Fox Newsist eelmisel aastal vallandatud Carlson teatas sotsiaalvõrgustikus X postitatud videos teisipäeval, et lähiajal ilmub tema intervjuu Putiniga. Kui tavaliselt postitab Carlson oma intervjuusid enda tasulisele veebilehele, siis see kord lubab ta avaldada video tasuta X-is. Saatejuhi sõnul sai ta kinnituste X-i omanikult Elon Muskilt, et intervjuu levikut ei takistata, vahendab Politico.

Carlsoni sõnul soovib ta, et vaatajad teeks intervjuust järeldusi ise. Ankur süüdistas lisaks peavoolumeediat, et see ei taha Putinit intervjueerida ning teeb intervjuusid hoopis Zelenskiga.

Paljud lääne ajakirjanikud kritiseerisid Carlsoni väiteid, kirjutab The Telegraph.

"Kas Tucker tõesti arvab, et meie, ajakirjanikud, pole püüdnud intervjueerida Putinit iga päev pärast tema täiemahulist sissetungi Ukrainasse? See on absurdsus – me jätkame intervjuude küsimist, nagu oleme juba aastaid teinud," kirjutas CNN-i ankur Christiane Amanpour.

Carlson ei maininud oma videoteates, et Putini Venemaa alustas sõda Ukraina vastu. Ta ei maininud ka Venemaa vanglas viibivat USA ajakirjanikku Evan Gerškovitšit. Venemaal võivad ajakirjanikud ja tavakodanikud saada vanglakaristuse Venemaa sõja Ukraina vastu sõjaks nimetamise eest.

Venemaa president Vladimir Putin on kuulutatud tagaotsitavaks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) poolt seoses tema käsul toime pandud sõjakuritegudega Ukrainas.

Tucker Carlson on korduvalt kutsunud üles Ukrainale sõjalist abi mitte osutama, seadis küsimärgi alla USA sanktsioone Venemaa vastu ning nimetas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit diktaatoriks, kes on "lähedasem Leninile kui George Washingtonile".