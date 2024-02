Haley sai piinliku kaotuse osaliseks Nevada eelvalimistel

Nevada vabariiklased peavad sel nädalal kaks eelvalimist. Teisipäeval toimusid Nevada osariigi korraldatud demokraatide ja vabariiklaste eelvalimised, kusjuures vabariiklaste poolel oli ainus kandidaat Nikki Haley.

Neljapäeval leiavad aset vabariikliku erakonna korraldatud eelvalimised, milles on ainus tõsiseltvõetav kandidaat Donald Trump. Põhjuseks on vabariiklaste soovimatus üle anda kontroll eelvalimiste korraldamise üle osariigi võimudele. Otsuse erakondlike eelvalimiste asendamisest osariigi korraldatud eelvalimistega langetasid 2020. aasta valimiste järel toona osariiki juhtinud demokraadid.

Kuigi kõikide osariigi vabariiklaste delegaatide jaotus selgub neljapäeval toimuva erakondliku eelvalimise järel, lootis Haley saada viisaka tulemuse teisipäeval. Kuna osariik saatis kõikidele valijatele kirjaga hääletussedeli, lootsid Haley toetajad, et tema võib saada rohkem hääli kui Trump saab neljapäeval, mis tähendaks Haleyle sümboolset võitu.

Ometi oli Nevada osariigi korraldatud vabariiklaste eelvalimiste osalus oluliselt madalam kui samal päeval toimunud demokraatide eelvalimistel, kuigi osariigis on võrdlemisi võrdne arv vabariiklasi ja demokraate.

Kui oli loetud 90 protsenti häältest, sai Haley ainult 30,8 protsenti häältest ehk vähem kui 21 000 häält. Kindla võidu saavutas hääletussedeli rida, mis oli pealkirjastatud "mitte ükski neist kandidaatidest".

"Mitte ükski neist kandidaatidest" sai 62,9 protsenti häältest ehk üle 42 000 hääle.

Samal ajal toimunud demokraatide eelvalimistel sai ametis olev president Joe Biden 89,3 protsenti häältest ehk üle 96 000 hääle, kui oli loetud 90 protsenti häältest. "Mitte ükski neist kandidaatidest" sai 5,8 protsenti häältest ja kirjanik ning alternatiivmeditsiini toetaja Marianne Williamson 2,9 protsenti häältest.

Kuigi Trumpi toetajad kutsusid valijaid hääletama "mitte ühegi neist kandidaatidest" poolt, Trump ise ütles valijatele, et peamine on, et nad hääletaksid neljapäeval, ning pole vahet, mida nad teevad teisipäeval.

Trumpi valimiskampaania esindajad irvitasid Haley kaotuse üle. Trumpi nõunik Chris LaCivita nimetas Haley jätkuvat kampaaniat "luulutuuriks", kirjutab Politico.

Demokraadist Barack Obama endine nõunik David Axelrod küsis aga, kas Haley kahetseb, et ta ei osalenud debatis "mitte ühegagi neist kandidaatidest". Haley on korduvalt nõudnud, et Trump väitleks temaga otse-eetris.

Järgmisena hääletab vabariiklaste presidendikandidaadi üle Lõuna-Carolina osariik, kus vabariiklaste eelvalimised toimuvad 24. veebruaril. Küsitluste järgi võidaks seal suure edumaaga Donald Trump, kuigi Haley on olnud osariigi kuberner.