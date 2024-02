Eesti Pangas esinenud Rootsi keskpanga president Erik Thedéen ütles, et karm rahapoliitika on aidanud Rootsis inflatsiooni alla tuua ning kui see nii jätkub, ei saa välistada intressikärpeid juba esimesel poolaastal.

Thedéen märkis, et ohud Rootsi finantssüsteemile tulenevad suurelt osalt kodumajapidamiste kõrgest võlatasemest, mistõttu mõjutab intressimäär neid tugevalt. Majandust on tema sõnul kahjustanud ka viimaste aastate tagasilöök ehitussektoris. Rootsi on Eesti jaoks oluline ekspordipartner ja seepärast mõjutab sealne majandusolukord Eesti majandust oluliselt.

"Meil oli nõrk 2023. aasta, ma arvan, et ka 2024 saab olema üsna nõrk. Aga kui inflatsioon tuleb alla, tulevad ka intressid alla ning kodumajapidamiste reaalsissetulekud suurenevad, see omakorda taastab nõudluse. Nii et ma usun, et 2025. aastal näeme Rootsis korralikku kasvu, aga kindel see muidugi ei ole," sõnas Thedéen.

Küsimusele, kas Rootsi kroon tugevneb, vastas Thedéen, et see on juba pisut tugevnenud. "Meie keskpangas arvame, et kroon on alahinnatud, seega peaks ta tugevnema. Meie jaoks on see eelkõige inflatsiooni küsimus, aga vahetuskurssi on väga raske ennustada. Fundamentaalnäitajad kõnelevad tugevama krooni kasuks ja seda usume meiegi, aga kuidas asjad tegelikult lähema aasta-paari jooksul lähevad, on väga raske ennustada," rääkis Thedéen.

Thedéen ütles, et Rootsi keskpank on tõstnud intresse nullist nelja protsendini.

"See on päris dramaatiline tõus. Viimasel koosolekul leidime, et see on ilmselt ka tipp ja me ei välista intresside langetamist esimesel poolaastal, aga igal juhul teeme seda ettevaatlikult, sest inflatsioon on endiselt kõrge ja inflatsiooni risk püsib," sõnas Thedéen.