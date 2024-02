Lääs muretseb Hiina uue Antarktika uurimisjaama pärast

Antarktikast on saanud strateegilise geopoliitilise konkurentsi lahinguväli ning Hiina avas piirkonnas uue uurimisjaama. USA, Austraalia ja Uus-Meremaa muretsevad nüüd, et Peking võib jaama kasutada lääne relvajõudude järele luuramiseks.

Hiina välisministeerium teatas, et uurimisjaam Qinling edendab rahu ja säästvat arengut Antarktikas. USA, Austraalia ja Uus-Meremaa jälgivad aga jaama tegevust tähelepanelikult, vahendas The Times.

Hiina uus uurimisjaam sai nime Aasias asuva Qinlingi mäestiku järgi. See jaam paikneb USA uurimisbaasi McMurdo lähedal. Lääneriigid muretsevad, et jaam suudab jälgida lääneriikide merejõudude tegevust ning rakettide väljalaskmist.

USA mõttekoda Center for Strategic and International Studies (CSIS) hoiatas juba Qinlingi ehituse ajal, et tegemist on viimase kümnendi kõige olulisema arenguga Antarktika piirkonnas. Mõttekoda teatas, et pärast valmimist on rajatis varustatud kaasaegse satelliitjaamaga.

Oluline on see, et jaama asukoht võimaldab sel koguda USA liitlaste luureandmeid ning telemeetrilisi andmeid rakettide kohta, teatas CSIS.

USA ja Hiina väidavad, et järgivad mõlemad rahvusvahelist lepingut, mille kohaselt ei tohi Antarktika jaamasid kasutada sõjalistel eesmärkidel. Samuti võimaldab see leping uurimisjaamade vastastikust kontrolli. USA kasutas seda õigust ka Qinglingi kontrollimiseks. 2020. aastal ei leidnud USA inspektorid tõendeid selle kohta, et jaama hakatakse kasutama sõjalisteks eesmärkideks.

Kriitikud leiavad samas, et mõlemad suurriigid tahavad suurendada lõunapoolusel oma mõjuvõimu. Ameerika uurimisbaaside tegevust toetab ka USA sõjavägi. Pole kahtlust, et ka Hiina sõjavägi kasutab sellist jaama enda huvide edendamiseks.