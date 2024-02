Minister: Venemaa ja Ukraina astuvad droonisõtta

"Kuni 20 kilomeetrise lennuulatusega on meil palju koptereid, FPV droone, kuid öösel on 20 kilomeetri kaugusel sihtmärki praegu üsna raske leida. Peame tabama 40 km kaugusele. Lanceti taolised droonid on üsna kõrgtehnoloogilised ja kulus kuus kuud, et panna turg selles suunas kiiremini tööle," ütles minister.

Fedorovi sõnul on nüüd olemas mitu ettevõtet, mis tegelevad Lanceti analoogi loomisega. Selle tootmise lepingute saatus otsustatakse lähinädalatel.

Fedorovi sõnul on Ukraina drooni esimesed lahinguväljakatsetused juba tehtud. "Kahe kuu jooksul hakkab Venemaa meedias juba ilmuma teave, kuidas nende tankid põlevad," ütles minister.

Varem sai teatavaks, et Ukraina hakkas kasutama tundmatut tüüpi hulkurdrooni. Venelasi üllatas toote kõrge kvaliteet, mistõttu nad eeldasid, et selle taga on Ukraina välispartnerid.

Teadaolevalt on droon varustatud Saksa väikese turboreaktiivmootoriga JetCat P400-PRO, mille tõukejõud on 43 kg. Selle drooni lennuulatus on kuni 300 km.

Viimasel ajal on palju tähelepanu pälvinud ka uued Vene droonid. Hiljuti hakkasid venelased rahvusvahelisel turul reklaamima oma reaktiivdrooni M 237.

Selgus, et tegu on koopiaga Iraani droonist Shahed 238, milliseid Ukraina kaitsjad on varemgi alla tulistanud.