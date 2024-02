Neljapäeval külm alles tõstab tuure

Ilm on talvise suuna võtnud. Arktiliste merede kohalt on külm Põhja-Euroopasse pääsenud. Karjalas ja Soome idatiivas langes juba möödunud ööl temperatuur alla -30 piiri. Kolmapäeva seisuga suudab pakane vastu seista Atlandi survele.

Järgnevail päevil kerkib sooja piir Läänemere lõunaveteni, aga edasi jõuda ei tohiks, sest Venemaale jõudnud madalrõhkkonna järel õhurõhk tasapisi tõuseb ja põhja pool on ootel kõrgrõhuala, laieneb servaga üle Soome lahe, rahustab tuule ja lihvib sajupilvi õhemaks. Õhuvärav on põhja avanenud ja külm võtab enam võimust.

Öö vastu neljapäeva on pilves taeva all -10 ümber, kui taevas selgeks tõmbub, siis langeb temperatuur -15, Virumaal -20 lähedale. Päev jätkub miinuskraadidega, seejuures Virumaal võib jääda -10 piiristki madalamale.

Reedel läheneb Briti saartele võimas madalrõhkkond, laieneb servaga küll Läänemere äärde, aga jääb tänase seisuga Põhjala külmale alla ega suuda sooja Läänemere põhjaveteni transportida. Sajupilved ka ei jõua, selgemat taevast on enam ja külm läheb krõbedamaks.

Ööl vastu neljapäeva on taevas pilvelaamu ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s, pärast keskööd tuul rahuneb. Õhutemperatuur langeb saartel ja läänerannikul kuni -10, mandril kuni -15, Virumaal paar-kolm kraadi madalanalegi.

Hommikul on pilves taevas ka selgemaid laike. Põhjakaarde avatud rannikul sajab kohati kerget lund. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -7..-13, selgema taeva all kuni -15, idaservas võib -20 kraadini langeda.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Tuul on nõrk, õhtu poole puhub idakaarest 3-8, Liivi lahe piirkonnas iiliti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -3..-9, Kirde-Eestis jääb alla -10 kraadi.

Järgnevate päevade prognoospilt on talvine. Madalrõhkkondade tihe sadu meile ei ulatu, vaid üksikuis paigus pudeneb kerget lund. Külm on kõige krõbedam ööl vastu reedet ja laupäeva, Ida-Eestis langeb alla -20-negi, päeval tõuseb lääne pool üle -10 piiri, ida pool jääb madalamale. Nädala lõpp ja uue algus on pehmemad, aga neljapäeval külm alles tõstab tuure.