Udmurtia mandritevahelisi rakette tootvas tehases võis toimuda plahvatus

Väited plahvatusest Udmurtias asuva Votkinski raketitehase katseväljal hakkasid levima kolmapäeva õhtul Venemaa sotsiaalmeediakanalites. Tehas asub Moskvast umbes tuhande kilomeetri kaugusel idas, kirjutab Soome ajaleht Helsingin Sanomat.

1/ There was an explosion at the machine-building plant in #Izhevsk, #Russia. I would like to note that the #Votkin plant, where, according to the Russians, the explosion took place, also produces intercontinental ballistic missiles with a #Topol-M nuclear warhead. pic.twitter.com/6U8Si143JC