Financial Times: Briti Tööerakond loobub oma roheinvesteeringute plaanist

Erakonna esimees Keir Starmer teatab juba neljapäeval, et Tööerakond kärbib oluliselt oma lubadust investeerida 28 miljardit naela aastas rohepöörde elluviimisse. Kannapöörde põhjuseks on Ühendkuningriigi rahandusliku seisu halvenemine, milles Tööerakond süüdistab valitsevaid konservatiive.

Tööerakonna pressiesindaja keeldus teateid kommenteerimast, öeldes ainult, et neljapäeval teeb erakond avalduse, kirjutab Financial Times.

Mitmed erakonna poliitikud kinnitasid, et Starmer kärbib oluliselt oma kõige ambitsioonikamat ja kõige kallimat valimislubadust. Seni lubas Tööerakond võtta laenu ja investeerida rohelisesse tööstusse.

Kannapööre on seda piinlikum, sest Starmer on pikalt kasutanud 28 miljardi naela arvu oma intervjuudes, kaasa arvatud selle nädala alguses. Samas Tööerakonna varirahandusminister Rachel Reeves pole viimastel nädalatel roheinvesteeringute plaani suurust enam maininud.

Just Reeves avalikustas plaani esimesena 2021. aastal, lubades, et Tööerakonna tulevane valitsus võtab iga aasta 28 miljardit naela laenu ning investeerib seda raha rohepöörde elluviimisse.

Briti leiboriste innustas USA presidendi Joe Bideni Inflatsiooni Vähendamise Seadus (IRA), millega pakutakse 390 miljardit dollarit toetusi ettevõtetele, mis investeerivad USA-s rohelistesse tehnoloogiatesse nagu elektrisõidukid või taastuvenergia tootmine.

Tööerakonna plaani avalikustamise hetkel püsisid intressimäärad nulli lähedal, kuid nüüdseks on need märgatavalt tõusnud, mistõttu plaan muutus oluliselt kallimaks.

Erakond on varemgi plaani üksikasju muutnud, lubades, et kulutused tõusevad 28 miljardile naelale alles parlamendi järgmise koosseisu lõpuks. Samuti toonitas Reeves, et plaan peab olema kooskõlas erakonna rahanduspoliitilise lubadusega, et võlakoormuse suhe sisemajanduse koguprodukti (SKP) hakkab viie aasta pärast langema.

Siiski süüdistas konservatiivist peaminister Rishi Sunak opositsiooni korduvalt, et selle roheinvesteeringute plaan tugineb vastutustundetule laenamisele ajal, kui riigi rahanduslik seis on niigi surve all.

Algne plaan sisaldas kuus miljardit naela aastas elamute soojustamiseks, riigi omandis taastuvenergiasse investeeriva energiaettevõtte loomist ja riiklikku investeerimisfondi käivitamist. Viimane pidi plaani järgi rahastama rohelise terase tootmist ja suurte tehaste ehitust.

Eeldatakse, et Starmer lubab neljapäeval jätkuvalt luua riigi omandis energiaettevõtte ja riikliku investeerimisfondi. Samas elamute soojustamise programmi kärbitakse. Juba varem ütles erakond, et kuue miljardi naela eesmärki ei saavutata viie aasta jooksul.

Starmeri otsus on pettumuseks erakonna endisele juhile ja energeetikavaldkonna eestkõnelejale Ed Milibandile, kes soovis 28 miljardi naela eesmärgi säilitamist.