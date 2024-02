Tšehhi valitsus vaidleb eurole ülemineku pärast

Kuigi peaministri nõudel vahetati uue ametniku tiitel välja "nõuniku" vastu, peab Dvorak sedagi saavutuseks ja sammuks, mis toob eurole ülemineku lähemale.

"Arvan, et [teisipäevase] istungi tulemus on toonud aastate suurima euroteemalise muutuse, mida poleks muidu juhtunud. Meie eesmärk oli saada valitsuse nõusolek järgmiseks sammuks eurole üleminekul ning me saavutasime selle," ütles Euractivile Dvorak.

Hiljuti kutsus Tšehhi president valitsust üles astuma eurole üleminekuks vajalikke samme. Viiest Tšehhi valitsusparteist toetab eurole üleminekut neli: piraadid, tsentristlik STAN, kristlik-demokraatlik KDU-CSL ja paremliberaalne TOP 09. Konservatiivne peaministrierakond ODS on aga eurole ülemineku vastu, mistõttu ei oodata selles küsimuses mingeid muutusi enne 2025. aasta parlamendivalimisi.

Kõik Euroopa Liiduga liitunud riigid peale Taani on kohustatud eurole üle minema. Seni säilitavad EL-i liikmetest oma rahvusvaluuta lisaks Taanile ja Tšehhile ka Rootsi, Poola, Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria, kusjuures viimane kavatseb üle minna eurole lähiaastatel.

Eurole ülemineku eeltingimus on Euroopa vahetuskursimehhanismiga (ERM II) liitumine. Sellega on liitunud ülalmainitud riikidest ainult Bulgaaria ja Taani. Tšehhi valitsus lubas valmistada 2024. aasta lõpuks analüüsi ERM II-ga liitumise võimalikkuse kohta.

"Meil on spetsiifilised ülesanded, tähtajad ja vastutusvaldkonnad ning see on samm õiges suunas," ütles Dvorak analüüsi ettevalmistamise kohta.

Samas tunnistab ka minister ise, et eurole üleminek ei saa toimuda ilma Tšehhi ühiskonna toetuseta. Praegu on valijate enamus kroonist loobumise vastu. Ministri sõnul hakkabki tema euronõunik nüüd panustama ühiskondliku debati edendamisse.

"Mulle isiklikult meeldiks väga, kui Tšehhi liituks euroalaga 2028. aastaks," ütles Dvorak.