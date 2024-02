USA senat suutis Ukraina abipaketi eelnõuga edasi liikuda

Ukraina abipakett kukkus hiljuti senatis läbi. Seetõttu korraldas senati enamuse juht Chuck Schumer teise hääletuse. Neljapäeval toimuski senatis uus hääletus, millest oli välja võetud piirijulgeolekut puudutavad seadused.

Poolt hääletas seekord 67 senaatorit, vastu oli 32 senaatorit. Poolt hääletas seekord 17 vabariiklaste parteisse kuuluvat senaatorit, nende hulgas oli ka senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

Demokraatidest hääletas vastu vasakpoolne senaator Bernie Sanders.

Veel peab aga senatis toimuma mitu hääletust, et Ukraina ja Iisraeli abistamiseks mõeldud pakett jõuaks esindajatekotta. See protsess võib kesta mitu päeva.

Senaator Rand Paul ähvardas juba neljapäeval, et venitab seda protsessi nii kaua kui võimalik. Ta väidab, et senat ei tohi vastu võtta eelnõu, millega kindlustatakse teiste riikide piire, aga kodumaa piiri ei kindlustata, vahendas The Hill.

Pole veel ka selge, kas kongressi alamkoda selle paketi heaks kiidab.

Esindajatekoja saadik Miker Rogers (vabariiklane) ütles kolmapäeval uudisteagentuurile Bloomberg, et ilma piirijulgeolekut puudutavate reformideta spiiker Mike Johnson Ukraina abipaketti hääletusele ei pane.