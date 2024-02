Oluline reedel, 9. veebruaril kell 5.45:

- Krasnodari krai naftarafineerimistehases puhkes tulekahju;

- Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale;

- USA hinnangul on Zelenskil õigus otsustada armee juhtkonna üle.

Krasnodari krai naftarafineerimistehases puhkes tulekahju

Krasnodari krais asuvas Ilski naftarafineerimistehases algas kella kahe paiku kohaliku aja järgi tulekahju.

Sotsiaalmeedias levivate kohalike elanike ütluste sõnul oli kuulda vahetult enne tulekahju puhkemist droonimootorite tööd ning plahvatusi.

Vene sotsiaalmeediakanalite väitel suudeti tulekahju kella kolmeks kustutada.

Mõttekoda ISW on märkinud oma hiljutises sõjaülevaates, et Ukraina on hakanud sihtima oma droonirünnakutes Venemaa naftahoidlaid ja -rafineerimistehaseid ning gaasirajatisi. Mõttekoja sõnul on selle eesmärgiks vähendada Venemaa valitsuse tulusid energiakandjate ekspordist, mida see kasutab sõja rahastamiseks.

Viimaste nädalate jooksul leidis Venemaal aset mitu plahvatust, millest kõige märkimisväärsemad toimusid Peterburis ja Leningradi oblastis asuvates nafta- ja gaasirajatistes.

The Russian Ilsky refinery in Krasnodar suffered an explosion tonight, with a fire breaking out at one of the process units. pic.twitter.com/CoPYbzrLRL — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 9, 2024

Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale

Venemaa korraldas öösel vastu reedet droonirünnaku Ukrainale. Droone märgati Harkivi, Mõkolajivi ja Hersoni oblasti õhuruumis.

Droonirünnaku tagajärjel algas Harkivi oblasti Zmijivi omavalitsuses tulekahju. Harkivi oblasti sõjaväelise administratsiooni juhi Oleh Sõnehubovi sõnul ründas Venemaa oblastit vähemalt viie Shahed-136 drooniga.

Esialgsetel andmetel pole inimesed rünnakus viga saanud.

USA hinnangul on Zelenskil õigus otsustada armee juhtkonna üle

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby kommenteeris neljapäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski otsust vahetada välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Kirby toonitas, et Zelenski on Ukraina relvajõudude kõrgeim juht ja otsustab, kes on sõjaväe juhtkonnas.

"See seisnebki tsiviilkontrollis. Me teame seda. Ja me töötame kõigiga, kes juhivad Ukraina armeed. Jätkame koostööd oma Ukraina kolleegidega," kinnitas Kirby.

Kirby sõnul ei nõustu ta ühtlasi väidetega, et relvajõudude ülemjuhataja väljavahetamine viitab olukorra ebastabiilsusele Ukrainas.

Kaitseminister Rustem Umerov teatas varem päeval, et Ukraina relvajõudude juhataja Valeri Zalužnõi vabastati ametist.

"Täna tehti otsus muuta Ukraina relvajõudude juhtkonda. Ma olen siiralt tänulik Valeri Fedorovõtšile (Zalužnõile) kõigi tema saavutuste ja võitude eest," ütles Umerov sotsiaalmeedias.

"Sõda muutub ja nõuab muutusi. Sõjategevus 2022., 2023. ja 2024. aastal - need on kolm erinevat reaalsust. 2024. aasta toob kaasa uued muutused, milleks tuleb valmis olla. Vaja on uusi lähenemisi, uusi strateegiaid," lisas Umerov.

President Zelenski teatas seejärel, et nimetas relvajõudude uueks juhiks maavägede ülema kindralkolonel Oleksandr Sõrskõi.

"Zalužnõi lahkumine ei mõjuta USA toetust Ukrainale," teatas Pentagon.

Pentagoni teadaande kohaselt pole USA kaitseministril Lloyd Austinil olnud veel võimalust Ukraina relvajõudude uue juhataja Sõrskõiga rääkida.

"Ukraina presidendil on õigus valida, kes juhib Ukraina armeed ja erinevalt Venemaast on Ukrainal demokraatlik tsiviilkontroll sõjaväe üle," sõnas kaitseministri abi Celeste Wallander.