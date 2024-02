Macron vahetas skandaali sattunud haridusministri välja

Amelie Oudea-Castera sai ametis olla vähem kui kuu aega, kuna sattus hiljuti skandaali. Ta seletas hiljuti ajakirjanikele, et tema lapsed õpivad erakoolis riigikoolide kehva õppekvaliteedi tõttu. Selline jutt aga meeldinud õpetajate ametiühingule, ka lapsevanemad hakkasid haridusministrit kritiseerima.

Haridusministri ümber lahvatanud skandaali kasutas ära opositsioon ning lõpuks pidigi Macron survele järele andma. President määras Prantsusmaa uueks haridusministriks Nicole Belloubeti, vahendas The Times.

Oudea-Castera on Macroni kursusekaaslane, mõlemad käisid riigi tuntuimas eliitkoolis Ecole Nationale d'Administrationi (Ena). Samas koolis on õppinud mitmed Prantsusmaa poliitikud ja suurettevõtjad. Oudea-Castera jääb edasi spordiministriks.

Nicole Belloubet on varem olnud ka justiitsminister, ta peab nüüd hakkama juhtima koolireformi. Koolireformi käivitas juba Gabriel Attal, kuid jaanuaris sai temast riigi peaminister. Attali järel saigi Oudea-Castera haridusministriks.

Hiljuti läks Macron riidu veel oma liitlase 72-aastase François Bayrouga. Tsentristliku MoDemi partei juht Bayrou etendas olulist rolli Macroni 2017. aasta presidendivalimiste võidus. 2017. aastal oli Bayrou ka lühikest aega justiitsminister.

Nüüd leiab Bayrou, et Macron on sideme prantslastega kaotanud. Ta märkis, et ükski uutest ministritest ei pärine Loire'i jõest lõuna poole jäävatelt aladelt. Tegemist on traditsioonilise piiriga Põhja- ja Lõuna-Prantsusmaa vahel.