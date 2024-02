Uuring: Põlissoomlased suurendasid toetust

Koonderakond on viimase kuu jooksul oma populaarsust kaotanud, kuid on endiselt esikohal. Koonderakonna toetus on praegu 22,4 protsenti.

Teisel kohal on Sotsiaaldemokraadid (SDP), erakonna toetus on 20,4 protsenti. Kohe SDP taga on Põlissoomlased, partei toetus on 20 protsenti. Põlissoomlaste toetus on tõusnud 2,4 protsenti.

Viimased suured streigid pole seega võimuparteide toetust kärpinud. Võimuliidu toetus hoopis kerkis 0,9 protsenti. 2023. aasta kevadistel valimistel said koalitsiooniparteid 49 protsenti häältest.

Neljandal kohal on Soome Keskerakond, partei suurendas toetust 0,7 protsendi võrra. Keskerakonna toetus on 10,8 protsenti. Roheliste toetus 8,2 protsenti, vasakliidu toetus on 8,5 protsenti.