Viljandis avati uus päästekeskus

Päästeameti peadirektor Margo Klaos ütles, et Viljandi uus päästekeskus maksis veidi üle viie miljoni euro, kuid loodud on head tingimused nii päästjatele kui ka päästetööks vajaliku tehnika hooldamiseks ja hoiustamiseks.

Meil mahub sisse kogu päästetehnika, me saame siia ka redelauto paigutada. Ja päästjatel on treenimise võimalused, ennetustöö tegemise võimalused ja see maja on ka ohutuskeskuseks kogu Viljandi maakonnale," lausus Klaos.

Uue päästemaja juurde on plaanis luua ka laadimisvõimalus elektriautole, mis toetab päästeameti plaani soetada ka üks elektriline päästeauto. Klaose sõnul uute päästehoonete ehitamine jätkub.

"Meil on veel sellel aastal neli päästekomandot üleriigiliselt ootel ja avame varsti. Jüri, Haapsalu, Kilingi-Nõmme ja Paide," ütles Klaos.

Aga mis saab Viljandi inimesi pea pool sajandit teeninud vanast tuletõrjedepoost, mis pealegi on nõukogudeaegse arhitektuuri särava näitena kaitse all?

"Kuna tegemist on Riigi Kinnisvara vaates mittevajaliku varaga, siis see on meil müügiplaanis," lausus RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Tarmo Mändmets.