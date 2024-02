Saksa keemiahiid väljub Xinjiangi ühisettevõtetest

Saksamaa keemiafirma BASF teatas, et lahkub kahest Hiina Xinjiangi piirkonna ühisfirmast, kuna keemiahiiglase äripartnerit süüdistatakse uiguuri vähemuse inimõiguste rikkumises.

Saksa firma teatas, et sellised süüdistused pole kooskõlas firma väärtustega. BASF teatas reedel, et firmal pole informatsiooni selle kohta, et kahe ühisettevõtte töötajad oleksid väidetavate inimõiguste rikkumistega seotud.

"Sellegipoolest sisaldavad ühisettevõtte partneriga seotud aruanded tõsiseid väiteid, mis viitavad tegevusele, mis on vastuolus BASF-i väärtustega," teatas BASF.

Süüdistus puudutab BASF-i partnerit Xinjiang Markor Chemical Industry. Hiina ettevõte ei vastanud ajalehele The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Ka Hiina saatkond Saksamaal ei vastanud lehe kommentaaritaotlustele

BASF teatas, et müüb maha aktsiad kahes ühisfirmas. Need firmad on BASF Markor Chemical Manufacturing ja Markor Meiou Chemical.

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangis vähemalt miljon uiguuri koonduslaagritesse saadetud, kus neid süstemaatiliselt piinatakse ja orjatööjõuna kasutatakse.

BASF teatas, et ühisfirmadest lahkumine ei mõjuta firma muud äritegevust Hiinas. Eelmisel aastal teatas maailma suurim keemiafirma, et rajab Hiinasse 10 miljardit eurot maksva tehase.