Valgas avati uus spordihoone

Valga spordihalli asukohaidee on hea – staadioni kõrval, koolide lähedal, kattes eelkõige vene õppekeelega Priimetsa kooli vajadused, mis kesklinna kolimise järel jäi võimlata. Teisalt näitab Valga idee ilmekalt, kui keeruline on ka Kagu-Eesti suurimal vallal olnud uut hoonet ehitada – rahanappus, esialgse ehitaja pankrot ja vajadus teha projekti uuesti ja uuesti ümber vähendamise suunas.

"Suurus on korvpalliplats pluss meeter siia-sinna äärtest. Nii et korvpalli saab siin kenasti mängida. Ideaalne on see võrkpalli mängimiseks, kuna lagi on kaheksa meetrit kõrge. Eelkõige on see mõeldud koolivõimlaks Priimetsa koolile päevasel ajal. Pärast seda on noorteklubide treeningud. Ja õhtust aega loodame välja müüa ka täiskasvanud harrastajatele," rääkis Valga Spordi juhataja Meelis Kattai.

Aga jõusaal uude majja ei mahtunudki ja jätkab tõenäoliselt senises staadioni teenindushoones. Et spordihalle majandab Valgas valla asutus Valga Sport, loodetakse seeläbi kulu kokku hoida.