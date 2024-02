Vene rünnak põhjustas Ukrainas Harkivis ulatusliku tulekahju

Oluline laupäeval 10. veebruaril kell 7.00:

Vene snaiprid tabasid Harkivis bensiinijaama, põhjustades suure tulekahju. Umbes kell 6.50 hommikul teatas kuberner Oleh Sõniehubov Telegrami vahendusel, et tulekahjudes hukkus viis inimest, sealhulgas kaks last. Üle 50 Harkivi elaniku, sealhulgas kaks last, on evakueeritud.

Päästeteenistused otsivad endiselt põlevatesse hoonetesse lõksu jäänud inimesi. Seni on päästetud neli inimest.

Piirkonnaprokuratuuri juht Oleksandr Filtšakov ütles Suspilne Harkivile, et hukkunute arv võib olukorra arenedes kasvada.

"Vene sõjavägi lasi varem Belgorodi oblasti territooriumilt välja Shahedi droone," teatas Filtšakov. "Kolm drooni tabas Harkivi Nemõšljanski linnaosa. Selle tagajärjel hävis kriitilise infrastruktuuri objekt. Seal oli palju kütust, mistõttu olid tulekahju tagajärjed nii kohutavad," rääkis Filtšakov.

Vene sõjavägi on regulaarselt võtnud sihikule Harkivi ja oblasti asundused alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aastal. Viimase paari nädala jooksul on linnale suunatud rünnakute arv kasvanud.

USA relvaabi pakett liigub vastuvõtmise poole

USA senati hääletus reede õhtul kohaliku aja järgi viib Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile mõeldud 95 miljardi dollari suuruse abipaketi vabariiklaste vastuseisust hoolimata ülemkojas vastuvõtmisele lähemale, kirjutas The Kyiv Independent. Hääled jagunesid 64:19, poolt hääletas vaid 14 vabariiklast.

Eelnõul on nüüd suurem võimalus ülemkojas läbi lüüa. The Hilli teatel lubab reedene hääletus senaatoritel eelnõud muuta.

Väidetavalt veetsid senaatorid suurema osa reedest läbirääkimistel eelnõu muudatusettepanekute üle, mis varem sisaldasid kahepoolseid piiriturvalisuse sätteid. Pärast seda, kui vabariiklased selle nädala alguses kobareelnõu blokeerisid, eraldas senati juhtkond välisabipaketi eraldiseisvaks eelnõuks. Senaatorid hääletasid järgmisel päeval mahavõetud välisabipaketiga jätkamise poolt.