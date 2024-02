Borrell: Iisraeli pealetungil Rafah's oleksid katastroofilised tagajärjed

Borrell ütles sotsiaalmeediaplatvormil X, et 1,4 miljonit palestiinlast on praegu Rafah's ilma kindla kohata, kuhu minna, silmitsi näljahädaga, vahendas Agence France-Presse.

Rafah on Palestiina territooriumi lõunapoolseim linn, mida on tabanud Iisraeli äge pealetung pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakuid ja paljud Gaza 2,2 miljonilisest elanikkonnast on sinna varjunud.

"Teated Iisraeli sõjalisest pealetungist Rafahile on murettekitavad," ütles Borrell. "Sellel oleksid katastroofilised tagajärjed, mis halvendaksid niigi kohutavat humanitaarolukorda ja väljakannatamatut tsiviilohvrite arvu," lisas Borrell.

ÜRO Palestiina pagulasagentuur ütles, et ei tea, kui kaua ta võib töötada nii suure riskiga operatsioonis. "Rafah's on tunda kasvavat ärevust ja paanikat. Inimestel pole õrna aimugi, kuhu minna," ütles agentuuri UNRWA juht Philippe Lazzarini.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu käskis oma ametnikel esitada Rafah's asuva elanikkonna evakueerimise ja Hamasi pataljonide hävitamise kombineeritud plaan, teatas tema büroo.

Netanyahu ütles sel nädalal, et andis vägedele korralduse hakata valmistuma liikuma Rafah'sse ja et täielik võit võitlejate vastu saabub kuude jooksul.

Iisraeli peamine toetaja Washington on öelnud, et ei toeta rünnakut, mis ei kaitse tsiviilelanikke, ning on teavitanud Iisraeli uuest USA riikliku julgeoleku memorandumist, mis tuletab USA-lt relvi vastuvõtvatele riikidele meelde, et nad peavad järgima rahvusvahelist õigust.

"Me ei kehtesta sõjalisele abile uusi standardeid," ütles Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ajakirjanikele. "Nad (iisraellased) kordasid oma valmisolekut neid tagatisi anda."