Netanyahu lubab tagada palestiinlaste ohutu lahkumise Rafah'st

Netanyahu kinnitas pühapäeval eetrisse antud usutluses ABC Newsile kavatsust korraldada Rafah's sõjaväeoperatsioon palestiina islamiliikumise Hamas vastu.

"Me teeme selle ära," ütles ta, hoolimata rahvusvahelistest hoiatustest, et maavägede sissetung toob kaasa veresauna, sest 7. oktoobril alanud sõja vältel on ligikaudu pool Gaza sektori 2,4 miljonist elanikust põgenenud viimase pelgupaigana Rafah'sse.

"Me teeme seda, kuid võimaldame tsiviilelanikkonnale ohutu läbipääsu, et nad saaksid lahkuda," ütles Netanyahu.

Iisraeli peaministri sõnadest ei selgu aga, kuhu üle miljoni Egiptuse piiri äärde nurka surutud inimese peaks minema.

Iisraeli väed on tunginud Gaza sektoris üha lõuna poole ning Rafah' on kitsa rannariba viimane suur linn, kuhu nad veel sisenenud ei ole. Õhurünnakuid tehakse linnale aga iga päev.

"Nad ütlevad, et Rafah on ohutu, aga ei ole. Kõiki kohti rünnatakse," ütles palestiinlane Mohammed Saydam pärast seda, kui Iisraeli õhurünnak oli laupäeval purustanud politseiauto.

Netanyahu on jäänud kindlaks seisukohale, et Hamasi ei ole võimalik võita rühmituse Rafah' pateljone hävitamata, ja reedel andis ta relvajõududele käsu operatsiooniks valmistuda.

"Gaza elanikud ei saa lihtsalt õhku haihtuda," kirjutas Saksa välisminister Annalena Baerbock sotsiaalmeediaplatvormil X ja lisas, et Iisraeli pealetung Rafah'le saab olema humanitaarkatastroof.

Saudi Araabia välisministeerium hoiatas laupäeval sissetungi väga tõsiste tagajärgede eest ja nõudis ÜRO Julgeolekunõukogu kokkukutsumist.

Ees ootava pealetngi pärast väljendas muret ka Briti välisminister David Cameron. "Prioriteet peaks olema kohene paus lahingutegevuses, abi sisse ja pantvangid välja," kirjutas ta.